Вода и ультразвук. Изобретен новый революционный прибор для мужской контрацепции

До недавнего времени у мужчин было всего два варианта контрацепции: презервативы и — совсем радикальный — вазэктомия. "Этого недостаточно", — решила немецкая исследовательница Ребекка Вайс, и разработала ультразвуковой прибор, который снижает выработку сперматозоидов и делает секс безопасным.

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У этого события есть предыстория. Когда Ребекка училась на младших курсах Мюнхенского университета по промышленному дизайну, ей поставили диагноз рака шейки матки. Возможно, в этом были виноваты гормональные контрацептивы, которые студентка принимала. Так или иначе, но использовать таблетки дальше врач ей запретил.

Это подтолкнуло Вайс искать альтернативные методы контрацепции, в том числе и мужские. Поиск ее так увлек, что превратился в диссертацию. Защитив ее, Ребекка продолжила свои исследования — она активно общалась с экспертами в области урологии, андрологии, сексуальной терапии и даже психотерапии. Так было создано ультразвуковое устройство под названием Coso.

Мужчина должен наполнить водой этот небольшой, похожий на ванночку прибор, включить, чтобы он нагрелся до подходящей температуры, и поместить в него яички. Дальше работают уже ультразвуковые волны — они в течение нескольких минут воздействуют на тестикулы, тем самым снижая подвижность сперматозоидов.

Изобретательница говорит, что в первый раз устройством надо пользоваться под наблюдением медиков, которые определят необходимый уровень воды и продолжительность процедуры. Только спустя две недели после первого сеанса мужчина сможет заняться сексом без риска беременности для его партнерши.

Эффект от прибора обратим — спустя полгода после прекращения процедур к мужчине вернется возможность стать отцом. Ребекка считает это большим преимуществом своего изобретения и полагает, что это выгодно отличает его от альтернативных методов.

Пока прибор проверяли только на животных. Но у людей все-равно возникает множество вопросов. Насколько безвредно влияние ультрзвука на мужской организм? Что будет, если использовать устройство на протяжении десятилетий? Насколько все же существует риск незапланированной беременности? Ответов пока нет.

"Без достоверных данных проект не может быть реализован, — говорит Ребекка Вайс. — Поэтому я ищу исследовательские институты и партнеров, которые готовы финансировать клинические испытания".

При этом первый шаг уже сделан: за свое устройство Ребекка Вайс получила премию Фонда Джеймса Дайсона, которую присуждают за выдающиеся достижения в области дизайна и инженерии.