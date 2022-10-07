Все дело в сексе? 5 признаков, что у женщины все в порядке с личной жизнью

Есть мнение, что женщина, полная энергии и сил, веселая и буквально светящаяся от счастья, ведет активную сексуальную жизнь. Глаза ее горят, она привлекает внимание мужчин и буквально хорошеет с каждым днем, пишет doctorpiter.ru Но так ли это на самом деле? Объясняет сексолог.

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Как понять, что у женщины все в порядке с личной жизнью и она регулярно занимается любовью? Считается, что есть несколько признаков, что у женщины недавно был секс:

Она хорошо спит — потому что после хорошего секса повышается уровень гормона пролактина. Он участвует в формировании ощущения возбуждения и оргазма во время интимной близости. Она хорошеет внешне — вырабатывается более высокий уровень гормона эстрогена, который усиливает природную красоту. Она добра и мила — из-за выработки гормона окситоцина. Она не стрессует, потому что у нее повышен уровень счастья. Она привлекает мужчин — из-за феромонов. Чем интенсивнее сексуальная жизнь, тем их больше — и именно они притягивают противоположный пол как магнит.

Но так ли это на самом деле? Объясняет психолог-сексолог Валентина Снеговая.

"Плохой сон сексом не вылечить"

"На самом деле, тот же гормон пролактин может быть повышен совершенно по другим причинам — например, из-за опухоли в головном мозге. Кроме того, уровень пролактина повышается перед месячными, во время стрессовых ситуаций, при физических нагрузках и так далее. Так что хороший сон у женщины может быть и не связан с уровнем пролактина, да и серьезные нарушения сна, если они есть, сексом вряд ли получится вылечить.

Что касается второго пункта — особенной красоты и привлекательности женщины, занимающейся сексом, то надо помнить, что внешние данные заложены природой и обусловлены генетикой, а современная косметология творит чудеса", — говорит эксперт.

Эмоции и секс

"Предположение, что регулярно занимающаяся сексом женщина всегда в хорошем настроении, не совсем точное, — считает Валентина Снеговая. — Устойчивые негативные или позитивные эмоции — это врожденное свойство души. Но и правда — полноценная сексуальная жизнь позволяет женщине не зависать долго в собственном негативе, и поэтому она более спокойна. Если у нее есть регулярная сексуальная разрядка, то и из стресса женщина выходит быстрее, и легче переносит сложные жизненные ситуации и психические нагрузки".

Есть женщины "не про секс", и, как правило, они же — и не про счастье.