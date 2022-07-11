“Я не хотела навредить своим детям”. История Илзе — мамы по выходным
Foto: Mārtiņš Purviņš, DELFI

Год назад Илзе сделала то, что так часто делают мужья и отцы, которых потом за это почти никто не осуждает, потому что “в жизни и так бывает” или потому, что “жена сама виновата”. Она оставила своих троих детей на воспитание отцу, чтобы не навредить им, найти себя и буквально собрать себя по кусочкам.

Мы встретились с Илзе на одной из ее работ — в веганском кафе Mazā Terapija. Она и сама уже несколько лет практикует веганство. Наше интервью мы спланировали так — сначала фотограф поработает с Илзе, а я тем временем пообедаю в кафе. “Не спеши”, — говорит фотограф Мартиньш. После обеда я медленно направляюсь в сторону парка, где проходит фотосессия, и прихожу как раз к финалу. “Готово!”, — радостно сообщает Мартиньш. “Как быстро!”, — удивляюсь я, на что Мартиньш отвечает: “С такой красавицей все просто — как ни фотографируй, все фотографии прекрасны”. С ним сложно не согласиться, Илзе идет все – и длинные, и короткие волосы, и платья, и джинсы.

Глядя на аккаунт Илзе в Instagram, который она не удаляла и не редактировала, можно проследить ее жизнь на протяжении нескольких лет.



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С фотографий на нас смотрит длинноволосая женщина, то со светлыми волосами, то с фиолетовыми или с темными. Ее рот улыбается, но глаза полны печали. Красивые фотографии природы, веганские рецепты, смеющиеся дети — все, чему многие могут позавидовать. И тут, фотографии последней пары лет — у Илзе короткие волосы, искрящаяся улыбка и полные радости глаза!

Мы сели для разговора в парке, не нарочно выбрав скамейку возле детской площадки, где играют маленькие дети. Наш разговор тоже о детях. О детях, которых Илзе настолько любит, что оставила их на воспитание отцу, а сама стала мамой по выходным.

Если бы вам захотелось выразить свое возмущение, то молодая женщина будет идеальной мишенью — веганка, бросила детей, живет с девушкой, выступает как drag king (это женский ответ культуре drag queen, когда женщины наклеивают усы, переодеваются в мужскую одежду и выступают на сцене).

“А еще я езжу на велосипеде”, — говорит Илзе, тем самым поднимая еще один красный флаг для хейтеров.

Какой была маленькая Илзе в детстве? Такой же свободомыслящей и делающей “неправильный” выбор?

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