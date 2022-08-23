За секунду до взрыва эмоций: как правильно реагировать на агрессию пожилого родственника

Пожилые родственники иногда становятся невыносимыми — особенно, если у них развивается одна из форм слабоумия. Эксперт рассказала, как правильно вести себя с родными, которые проявляют агрессию. Об это пишет портал doctorpiter.ru

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Люди со старческим слабоумием могут говорить близким обидные слова, грязно ругаться и оскорблять, даже всерьез подозревать в краже или попытках сжить со свету. Обычно такое поведение очень сложно принять близким людям, которые впервые сталкиваются с необъяснимой агрессией ранее вполне миролюбивого родственника.

В первую очередь, важно понять причины этой реакции и знать, как правильно реагировать, чтобы не навредить и себе и родному человеку, считает медик Ольга Котельникова, имеющая большой опыт по бережному и безопасному уходу за пожилыми людьми.

Она рассказала об особенностях общения с пациентами, страдающими деменцией или проявляющими самые первые ее признаки.

"Агрессия пожилых людей может быть вызвана тем, что их раздражает или тревожит, вызывает дискомфорт, боль, страх, тревогу, беспомощность, и тем самым приводит к разочарованию, — говорит Ольга Котельникова. — Также есть проблемы с физическим и психологическим самочувствием человека".