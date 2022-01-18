Забыть про гаджеты: почему с ребенком надо проводить время, выключив компьютер

Признайтесь, сколько раз было так, что вы общались с сыном или дочкой, параллельно уткнувшись в телефон, планшет или компьютер?

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Психологи советуют: если рядом с вами ребенок, который хочет играть или общаться, лучше выключите экран. Просто быть рядом с ним, без гаджетов — это наилучший способ качественно и продуктивно провести время вместе и сделать отношения более крепкими.

Если вы находитесь рядом с ребенком, но при этом постоянно листаете ленты соцсетей или читаете новости, то вам только кажется, что вы проводите время вместе. На самом деле ваш сын или дочь предоставлены сам себе. И проблема не только в безопасности ребенка, но и в том, что чрезмерное использование гаджетов может испортить ваши отношения — к таким выводам пришли ученые после проведенных исследований.

"Спрятаться" от проблем

Foto: 'Publicitātes foto/Pixabay

На экране планшета или смартфона то и дело всплывают сообщения, вам звонят коллеги, друзья, продавцы услуг, родные, которые хотят узнать, как у вас дела… Постоянно приходится отвлекаться на гаджеты и не получается полноценно уделять внимание ребенку, из-за чего растет недовольство и раздражительность. Причины, по которым родители пропадают в гаджетах, могут быть самыми разными: скука или одиночество, желание избавиться от стресса, родительское выгорание, социальное давление и даже зависимость. Кроме того, говорят психологи, для некоторых родителей использование смартфонов — способ "спрятаться" от проблем в отношениях с детьми.

Из-за того что отец или мать постоянно отвлекаются на смартфоны, нарушается их эмоциональная связь с ребенком, они реже с ним разговаривают и реже взаимодействуют невербально. Родители, которые увлеченно пользуются гаджетами, могут агрессивно реагировать на ребенка, который "не вовремя" отвлекает их от "важного" занятия. В результате сын или дочь могут становиться нервными, а их поведение проблемным.

Дети капризничают не только потому, что им скучно, они устали или голодны, но и из-за того, что взрослые, которые находятся рядом с ними, проводят слишком много времени в компании своих смартфонов, планшетов и ноутбуков.

Исследователей волнует тот факт, что гаджеты могут повлиять на формирование прочных и надежных эмоциональных связей между родителями и детьми. Почему это тревожная тенденция? Потому что когда дети станут взрослыми, они не смогут строить доверительные отношения с окружающими, им будет сложно найти общий язык с партнером, друзьями, а также поддерживать свое психическое здоровье.

Гуляйте, занимайтесь спортом, рисуйте!

Foto: 'Publicitātes foto/Pixabay

Быть здесь и сейчас, качественно проводить время с ребенком гораздо сложнее, чем читать посты и смотреть видео на экране телефона, планшета или компьютера. Но попробуйте выключить экран и убрать гаджет подальше, чтобы не отвлекаться на него, — и вы поймете, каким интересным и глубоким может быть ваше общение с ребенком. Не исключено, что вы очень плохо знали маленького человека, который живет с вами под одной крышей. Уже через несколько дней вы заметите, что стали ближе.

Если вы чувствуете, что без гаджетов вам тревожно, начните, например, с 30 минут качественного общения с ребенком в день. А затем постепенно увеличивайте время, которое вы проводите без смартфона и компьютера.

Вот несколько способов провести время с ребенком без гаджетов.

Займитесь вместе спортом

Беговая тренировка, занятие в зале или на уличных тренажерах, несколько упражнений из йоги, выполненные дома, — все это отличные способы найти общий язык с ребенком и стать ближе. Главное, чтобы выбранная активность была интересна вам обоим.

Погуляйте по морю, в лесу или в парке

Регулярные прогулки помогают бороться с тревожностью, депрессией, плохим настроением, и укрепляют здоровье. Гуляйте на природе, говорите на разные темы, важные и не очень, и лучше узнавайте друг друга.

Придумайте общее хобби

Если у вас с ребенком есть общее увлечение, проводить время вместе будет интереснее. Это может быть фотография, рисование, лепка, пение, шахматы — главное, занятие должно быть творческим.

Составьте "карту желаний"

На карте мира отметьте города и страны, в которых вы хотели бы побывать. Спросите, о каких приключениях мечтает ребенок, расскажите, чего хотели бы вы. Обсудите, что нужно, чтобы эти мечты сбылись в реальности. И время проведете без гаджетов, и найдете общие цели, к которым стоит стремиться.