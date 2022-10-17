Закончились идеи для свиданий? 7 романтических занятий, чтобы согреться холодной осенью
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Осень — хорошее время для того, чтобы заново открыть друг друга с партнером. На самом деле, возможно, это даже лучшее время, поскольку вы потихоньку готовитесь к очень холодному периоду, и есть что-то романтичное в том, чтобы надеть уютный свитер и потягивать теплый напиток, пишет jana.delfi.ee со ссылкой на Women’s Health

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Займитесь поиском сокровищ


Это потребует некоторого планирования, но вы, безусловно, справитесь. Купите запечатанные конфеты или небольшие предметы, которые могут понравиться вашему партнеру, и напишите несколько намеков. Затем спрячьте их в местах, соответствующих подсказкам. Последний приз? Это вы.

Рисование


Благодаря осени магазины все еще полны школьных принадлежностей, поэтому художественные товары найти легко. Купите материалы, необходимые для рисования, сядьте и по очереди делайте наброски друг друга. Даже если никто из вас не является новым Пикассо, усилия имеют значение.

Поиграйте в фотографа


Ваш спутник может стать вашей моделью и получить снимок, достойный Instagram. Совет: изучите некоторые базовые навыки фотографии, чтобы иметь возможность делать такие снимки хорошо.

Совершите небольшую поездку


Короткая поездка на автомобиле может заставить вас обоих почувствовать себя совершенно по-новому. Попробуйте выбрать место, где вы еще не бывали, а если захотите пообедать, забудьте о Google и поищите в городе место, где можно перекусить.

Побудьте туристами в своем городе


Играйте в туристов в своем родном городе — на самом деле, это может быть весело! Когда сезон путешествий заканчивается, путешественников становится меньше, и вы можете увидеть то, чего не замечали раньше.

Отправляйтесь в поход


Если вы предпочитаете прогулки на свежем воздухе, отправляйтесь в поход. Быть на свежем воздухе и заниматься спортом — это здорово.

Сходите в развлекательный центр и устройте там зажигательные игры


Продемонстрируйте свой боевой дух и способность быть отличным соперником и пригласите своего партнера в развлекательный центр. Тот, кто проиграет, оплачивает ужин.

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