Замуж за голландца: дверь не придержит, пальто не подаст, бензин — пополам
Foto: Privātais arhīvs

Литовская писательница Раса Саге живет в Нидерландах с мужем-голландцем Бассом и двумя детьми. С Бассом они познакомились в Литве, где прожили вместе несколько лет, но спустя какое-то время решили "расправить крылья". Удалось ли Расе приспособиться к голландскому образу жизни и каково жить с человеком совсем другой культуры?

В интервью Delfi Раса поделилась своими наблюдениями и опытом.

"Мужчины чувствительны и не стесняются этого. Они вежливы, дружелюбны, уважительны и очень скромны. В Нидерландах женщина решает, станет ли мужчина ее партнером или нет, - говорит Раса. - Многих шокирует, когда женщина должна сама платить за кофе, приходя на свидание. Голландец не предложит открыть женщине дверь, не подаст пальто и даже не заберет у нее тяжелую сумку. Если вы едете куда-то вместе, то делите расходы на бензин".

Она также рассказала, почему перестала мыть полы в доме, какая на вкус голландская еда, зачем в некоторых школах детям запрещают отмечать день рождения и кого голландцы терпеть не могут. И назвала самое важное, но простое условие, чтобы стать своим в Нидерландах.

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