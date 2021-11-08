Завышенные ожидания. Почему знакомства в интернете заканчиваются разводом

По мнению врача-психиатра, психотерапевта Юлии Карачевой, вероятность долгих хороших отношений едва ли связана со способом знакомства. А сам момент знакомства — неважно, через друзей он происходит или в онлайн-приложении, — лишь отправная точка, с которой начинается интересный путь знакомства с реальным человеком.

"Знакомство — это всего лишь момент, в который может возникнуть взаимная симпатия. В такой ситуации торжествуют наши идеализированные проекции. То есть сразу после знакомства мы не видим реального человека или вообще летаем в облаках, "приклеивая" к нему идеализированный образ. И расставание, и развод (даже после нескольких лет совместной жизни) связаны скорее с разочарованием, с завышенными ожиданиями и излишней склонностью к романтизации", — объясняет врач.

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Психолог, гештальт-терапевт Елена Друма считает, что шансы построить гармоничный союз есть у всех. "Не стоит забывать, что что кроме фактора знакомства есть еще масса переменных, которые могли быть не учтены в исследовании". Высокий процент разводов среди тех, кто познакомился онлайн, она объясняет тем, что в интернете люди встречаются, как "случайные прохожие".

"Во-первых, любой человек, который знаком с сайтами знакомств, в курсе, что там огромный выбор. И в какой-то момент, когда ему что-то не нравится в отношениях, вместо того, чтобы работать над ними, он возвращается на эту "ярмарку", чтобы выбрать кого-то еще — с кем проще, лучше, легче или интереснее", — говорит психолог.

Вторая причина, по ее мнению, заключается в том, что сайты и приложения для знакомств — это места, где люди могут себя немного приукрасить, показать исключительно с хорошей стороны, что время как все негативные и сложные черты будут раскрываться для партнера постепенно.