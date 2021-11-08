Завышенные ожидания. Почему знакомства в интернете заканчиваются разводом

Супружеские пары, которые познакомились в приложениях для онлайн-знакомств, разводятся чаще и быстрее других — это показало исследование, проведенное в Великобритании. Предполагается, что к разводу приводит отсутствие поддержки друзей пары, которые могли бы прийти на помощь в случае конфликта.
Почему шансов на крепкую семью больше у пар, которые сошлись на работе или в гостях, "Газете.Ru" объяснили психологи и гештальт-терапевты.
О британском исследовании "Относительные незнакомцы: важность социального капитала для брака" пишет New York Post. Оно показало, что 12% супружеских пар, которые познакомились в дейтинг-приложениях, развелись в течение первых трех лет брака. В то время как процент разводов среди людей, познакомившихся через друзей, составил всего 2%.
"Учитывая растущую популярность онлайн-знакомств, эти цифры вызывают беспокойство. Получается, что пары, которые познакомились в сети, вступают в брак как "относительные незнакомцы", — заявил в связи этим Гарри Бенсон, директор по исследованиям Marriage Foudation.
При этом Бенсон не призывает отказываться от онлайн-знакомств — в современном мире без них никуда не деться. "Наше исследование никоим образом не преуменьшает важность онлайн-свиданий. Однако оно высвечивает риск того, что узнать относительно незнакомого человека будет сложнее из-за отсутствия надежных источников информации со стороны. А социальная поддержка становится менее доступной", — говорит он.
В 2019 году приложение для онлайн-знакомств eHarmony в сотрудничестве с Imperial College Business School провело свое исследование, которое показало, что к 2037 году большинство детей, родившихся в Великобритании, будут от родителей, которые познакомились через интернет. По мнению одного из авторов исследования, доктора Паоло Татички, к 2035 году в сети будут встречаться уже чаще, нежели в реальной жизни. "Цифровизация упростила процесс онлайн-знакомств, и сегодня найти человека, который подходит под ваши критерии, стало легче", — цитирует его New York Post.
По мнению врача-психиатра, психотерапевта Юлии Карачевой, вероятность долгих хороших отношений едва ли связана со способом знакомства. А сам момент знакомства — неважно, через друзей он происходит или в онлайн-приложении, — лишь отправная точка, с которой начинается интересный путь знакомства с реальным человеком.
"Знакомство — это всего лишь момент, в который может возникнуть взаимная симпатия. В такой ситуации торжествуют наши идеализированные проекции. То есть сразу после знакомства мы не видим реального человека или вообще летаем в облаках, "приклеивая" к нему идеализированный образ. И расставание, и развод (даже после нескольких лет совместной жизни) связаны скорее с разочарованием, с завышенными ожиданиями и излишней склонностью к романтизации", — объясняет врач.
Психолог, гештальт-терапевт Елена Друма считает, что шансы построить гармоничный союз есть у всех. "Не стоит забывать, что что кроме фактора знакомства есть еще масса переменных, которые могли быть не учтены в исследовании". Высокий процент разводов среди тех, кто познакомился онлайн, она объясняет тем, что в интернете люди встречаются, как "случайные прохожие".
"Во-первых, любой человек, который знаком с сайтами знакомств, в курсе, что там огромный выбор. И в какой-то момент, когда ему что-то не нравится в отношениях, вместо того, чтобы работать над ними, он возвращается на эту "ярмарку", чтобы выбрать кого-то еще — с кем проще, лучше, легче или интереснее", — говорит психолог.
Вторая причина, по ее мнению, заключается в том, что сайты и приложения для знакомств — это места, где люди могут себя немного приукрасить, показать исключительно с хорошей стороны, что время как все негативные и сложные черты будут раскрываться для партнера постепенно.
"И, наконец, есть люди, которые даже если другой человек себя не приукрашивает, додумывают себе идеальный образ потенциального партнера. А потом… разочаровываются, конечно", — объясняет Друма.
Гештальт-терапевт считает, что крепкие союзы создаются при знакомстве на работе. По ее мнению, именно на работе можно увидеть человека в разных эмоциональных состояниях и трезво оценить, подходит он или нет. "Согласитесь, работа — это такая маленькая жизнь, где мы проводим большую часть своего времени и показываем себя с совершенно разных сторон. Еще один плюс в этих союзах — общность интересов. Вы с большей вероятностью будете понимать друг друга", — говорит она.