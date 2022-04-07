Здоровая атмосфера в семье: 9 базовых принципов, на которых она строится

Многие люди росли в семьях с нездоровой атмосферой и не хотят, чтобы их дети проживали похожий опыт. Что делать? Придерживаться главных принципов здоровых отношений и сохранять психологически правильный климат в семье.

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Для этого нужно понять, где взять правильную модель семьи и что считается нормой, а что — нет. Ведь родственники, друзья, даже герои из фильмов и книг нередко демонстрируют именно нездоровое поведение — живут в семьях, где есть место созависимости, манипуляциям и абьюзу.

Прежде чем создавать семью, нужно научиться грамотно выстраивать отношения с партнером. Мы расскажем на каких базовых принципах строятся здоровая атмосфера в семье.

Главное — взаимные чувства



Принцип наших бабушек "стерпится-слюбится" безнадежно устарел и не поможет создать ресурсные отношения. Скорее, все будет наоборот — силы уйдут на поддержание таких отношений, а результат окажется не самым позитивным.



Равенство и взаимное уважение



Акцент на патриархальную или матриархальную схему отношений неэффективен. Разделение людей по половому принципу выстраивает ограждения между ними. Например, фразы "Но ты же женщина!" или "Ты мужчина, значит должен!", скорее, будут настраивать партнеров друг против друга. Равенство мужчины и женщины, взаимное уважение, отказ от перехода на личности — это очень важно.



Оставаться самодостаточными



Как до начала отношений, так и в браке, человек должен оставаться самодостаточным. Не стоит растворяться в отношениях и терять себя как личность. Наоборот, важно научиться использовать эмоциональный подъем от общения друг с другом на развитие себя и своего мастерства и профессионализма в любых вопросах.



"Нет" старым ролевым позициям



Старые модели поведения в семьях уже давно не являются приемлемыми. Отношения супругов, в которых мужчина играет роль отца или женщина — роль матери, неэффективны и, в конечном итоге, приводят к конфликтам.



Соблюдение личных границ партнера



Соблюдение личных границ партнера и этикета необходимо не только в кругу незнакомых людей, коллег и друзей, но и в семье — но почему-то многие об этом забывают. Безусловно, в семье принято совершенно другое общение, поэтому границы сужены, но их все равно необходимо соблюдать.



Радость от общения, а не закрытие травм



Отношения — это радость от общения друг с другом, а не решение своих проблем, закрытие травм, потребностей и личностной несостоятельности партнером.



"Фанклуб" любимого партнера



В любых вопросах важно поддерживать партнера и по возможности помогать ему двигаться дальше. Отсутствие подобных эмоций говорит о том, что эти отношения, скорее всего, продлятся недолго.



Манипуляции — табу



В манипулятивных отношениях нет места гармонии. Они приводят к конфликтам внутри семьи и к абьюзу, и, в конечном счете, не дают ничего, кроме боли и разочарования.



Не самоутверждайтесь за счет другого



В здоровых отношениях нет места самоутверждению за чужой счет. Определите, кто вы — тиран или жертва, и проработайте свое поведение с психотерапевтом. То же самое касается и вашего партнера.

