13 мифов о здоровом питании, в которые не стоит верить

Сейчас на каждом углу трубят о пользе правильного питания. Очень часто далекие от этой темы люди путают здоровое питание с диетами, тем самым только вредят себе. От этого образуется много слухов и мифов.

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