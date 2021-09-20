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Миф №1: организму нужен детокс
13 мифов о здоровом питании, в которые не стоит верить
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Сейчас на каждом углу трубят о пользе правильного питания. Очень часто далекие от этой темы люди путают здоровое питание с диетами, тем самым только вредят себе. От этого образуется много слухов и мифов.

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Миф №1: организму нужен детокс

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DELFI Woman

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DELFI Woman

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Здоровое питание Здоровье Питание Полезное питание
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