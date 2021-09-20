13 мифов о здоровом питании, в которые не стоит верить

Сейчас на каждом углу трубят о пользе правильного питания. Очень часто далекие от этой темы люди путают здоровое питание с диетами, тем самым только вредят себе. От этого образуется много слухов и мифов.
Чему верить, чему — нет, рассказывает МедикФорум.
- 1. Миф №1: организму нужен детокс
- 2. Миф №2: яйца повышают уровень холестерина
- 3. Миф №3: насыщенные жиры вредны
- 4. Миф №4: нельзя есть дрожжевой хлеб
- 5. Миф №5: жирные продукты вызывают лишний вес
- 6. Миф №6: сахар надо заменить фруктозой
- 7. Миф №7: из-за профицита калорий потолстеешь
- 8. Миф №8: нет лишнего веса, значит, ты здоров
- 9. Миф №9: от бананов можно умереть
- 10. Миф №10: люди не должны есть мясо
- 11. Миф №11: кофе вредит здоровью
- 12. Миф №12: соки полезны, как и фрукты
- 13. Миф №13: на завтрак лучше есть овсянку