"Невидимая болезнь" — так можно сказать о коварном клещевом боррелиозе или болезни Лайма. Со стороны человек может выглядеть здоровым, но испытывать при этом колоссальную усталость и боль. Люди, победившие эту болезнь, признают — информации о ней до сих пор мало, что затрудняет ее своевременное выявление. Из-за этого многим приходится годами ходить по врачебным кабинетам, пытаясь выяснить причину плохого самочувствия.

Болезнь Лайма вызывают бактерии рода боррелий. На территории Латвии эти бактерии переносят клещи двух видов. Каждый год клещевым боррелиозом заболевают от 200 до 600 жителей Латвии, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний. В отличие от клещевого энцефалита, когда вирус попадает прямо в кровь, боррелии проникают в кровеносное русло только через несколько дней.

Наиболее распространенный симптом болезни Лайма — покраснение вокруг места укуса клеща. Красное пятно может быть достаточно крупным — от трех до пяти сантиметров в диаметре и даже больше, однако через какое-то время оно пропадает. Реже проявляются симптомы, связанные с нервной системой, суставами, в некоторых случаях — с сердцем. Нарушения нервной системы могут проявиться спустя пару недель или месяц после укуса — в усталости, головной боли, потере веса, невысокой температуре или болях в суставах рук и ног, затылке и спине. В самых серьезных случаях болезнь Лайма может вызвать у взрослых частичный паралич лица. Однако покраснение — не обязательный признак клещевого боррелиоза, но заблуждение о том, что на месте укуса зараженного клеща обязательно должно появиться пятно, серьезно затрудняет выявление болезни. Если у вас есть подозрение на болезнь Лайма, в первую очередь нужно обратиться к семейному врачу, а не инфекционисту.

Эвита Бадере рассказывает, что она четыре года ходила по врачебным кабинетам, пока ей не поставили диагноз. "Летом 2016 года меня укусил клещ. Характерного красного пятна вокруг укуса не появилось, поэтому я не обратила на это внимания", — вспоминает Эвита. Спустя месяц она узнала, что беременна. Эвита рассказывает, что всю беременность чувствовала себя очень плохо, роды и состояние после тоже были тяжелыми, однако она не обращала на это внимания, потому что думала, что многие женщины чувствуют то же самое.