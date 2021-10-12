3х3: Простые и быстрые упражнения, чтобы оценить риск инфаркта и инсульта

Сердечно-сосудистые заболевания все еще остаются главной причиной преждевременных смертей во всем мире. И их своевременная диагностика — один из способов сохранить здоровье.

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Важно регулярно проходить осмотр у кардиолога, делать кардиограмму или УЗИ сердца и сосудов, правильно питаться, быть физически активным… А еще — время от времени устраивать себе простые тесты, которые займут не больше трех минут.

60 секунд на одной ноге



Встаньте на одну ногу и засеките время, в течение которого вы сможете удерживаться в этом состоянии. Получилось выдержать 60 секунд и дольше? Отлично, с большой долей вероятности это говорит о том, что сосуды вашего головного мозга в порядке.

Результаты исследования, проведенного японскими учеными, показали, что у каждого третьего человека пожилого возраста, который не смог достаточно долго балансировать на одной ноге, обнаруживались следы микроизлияний крови в мозг. Несмотря на то, что нарушения были совсем небольшими, они влияли на когнитивные способности, а также увеличивали риск инсульта в будущем.

"Ванька-встанька"



Сядьте на стул, после чего быстро встаньте, потом снова сядьте, снова встаньте… Повторите это 10 раз и посмотрите, сколько времени это у вас заняло. Уложились в 21 секунду? Это отличный результат, считают исследователи из Великобритании и ваши шансы на долголетие довольно велики.

Для успешного выполнения этого упражнения нужны сила и мощность мышц нижней части тела, равновесие и координация, а также кардиоподготовка. Исследователи считают, что низкие показатели результатов теста в среднем возрасте могут указывать на наличие какого-либо из заболеваний, влияющих на продолжительность жизни, еще до появления симптомов.

Проверка на гибкость



Сядьте на пол, спиной прижмитесь к стене. Потянитесь вперед и постарайтесь коснуться пальцев ног. Если вам это не удалось, стоит записаться к кардиологу: ученые из Университета Северного Техаса обнаружили, что гибкость тела может быть напрямую связана с гибкостью артерий. И у тех людей, чьей гибкости не хватает, чтобы дотянуться до кончиков пальцев, стенки артерий менее эластичные, кровоток затруднен, а значит риск инфаркта и инсульта повышен. Не откладывайте поход к специалисту и проверьте уровень холестерина.