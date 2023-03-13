5 ошибок любителей кофе, которые могут стоить им здоровья

Как вы можете навредить здоровью, увлекаясь кофе, и даже не подозревать об этом, пишет doctorpiter.ru

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Кофе с утра для многих — обязательный режимный момент. Если, насладившись чашечкой ароматного бодрящего напитка, вы забываете о нем до следующего утра, поздравляем — вы умеренный кофеман.

Но вот если без кофе вы не мыслите жизни и пьете его в любой удобный момент, то стоит задуматься — не вредите ли вы своему здоровью?

Доказано, что кофе полезен для здоровья — напиток обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием и снижает риск развития нейродегенеративных состояний. Но только в том случае, если вы пьете его правильно.

Вот самые распространенные ошибки при употреблении кофе, незнание которых может привести к очень неприятным побочным эффектам.

Пить слишком много кофе



Кофе, как черный, так и с молоком, полезен для здоровья, если пить его в умеренных количествах. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutritional Neuroscience Journal, употребление более шести чашек кофе в день связано с меньшим общим объемом мозга и увеличивает риск развития деменции, болезней Паркинсона и Альцгеймера на 53%.

По данным ученых, для взрослого человека без хронических заболеваний максимум в день — 400 мг кофеина. Это в среднем 3-4 чашки зернового кофе объемом 250 мл. В растворимом кофеина гораздо меньше.

Сколько кофеина содержится в конкретном напитке, зависит от того, каким способом готовится кофе — эспрессо из кофемашины, напиток из френч-пресса или гейзерной кофеварки будут отличаться и крепостью, и своими бодрящими свойствами.

Пить кофе вечером





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Кофе бодрит с утра, помогает избавиться от сонливости днем, но в вечернее время с ним стоит быть осторожнее. Кофеин сохраняется в крови достаточно долго. Эксперты считают, что требуется не менее 10 часов, чтобы вывести из организма кофеин, содержащийся в чашке кофе, пишет издание Times Now.

Если выпить кофе на ночь, нормально поспать уже не получится. Между тем дефицит сна плохо влияет и на здоровье в целом и на иммунитет.

Ученые также предупреждают, что из-за избытка кофеина в мозге увеличивается накопление бета-амилоида — белка, связанного с нарушением когнитивных функций и болезнью Альцгеймера.

Пить кофе с сахаром



Перестаньте "пить" сахар — в том числе в составе кофе — не устают напоминать врачи. Согласно исследованию ученых медицинской школы Гарварда, опубликованному в Clinical Interventions in Aging, чрезмерное потребление сахара может уменьшить размер мозга и негативно повлиять на его функциональные связи.

"Избыток сахара в рационе запускает порочный круг резистентности к инсулину, вызывает выброс воспалительных цитокинов, повреждает кровеносные сосуды и активирует иммунную систему для восстановления этих областей. Это серьезно мешает ее работе, и организм становится более уязвимым для тех же вирусов, — считает профессор-токсиколог Михаил Кутушов. — Из-за сахара также растет выработка липидных соединений. Это повышает вязкость крови, увеличивает риск тромбоза".

Начните с того, что постепенно уменьшайте количество сахара в кофе — так будет проще и вовсе отказаться от этой неполезной добавки.

Пьете мало воды





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Если вы убежденный кофеман, но не любите пить воду, вы делаете серьезную ошибку — рискуете получить обезвоживание организма, что может стать настоящей катастрофой для здоровья.

По словам диетолога, кофе — мочегонное, поэтому на каждую чашку напитка надо выпивать стакан чистой воды. Иначе недостаток жидкости плохо скажется не только на состоянии кожи, но и на пищеварении, уровне энергии, усвоении питательных веществ и даже на суставах.

Пьете кофе горячим



"Напиток температурой 80 градусов может вызвать серьезные ожоги чувствительных клеток слизистой пищевода", — говорит врач общей практики Дебора Ли. Слова эксперта подтверждает и исследование, опубликованное в журнале Clinical Nutrition. У тех, кто пил "горячий" или "очень горячий" кофе, риск развития рака пищевода был повышен в 5,5 раза.

