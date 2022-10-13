7 разрушающих здоровье привычек, о которых надо забыть после 55 лет

Зачастую кажется, что наши ежедневные ритуалы весьма безобидные, однако это только на первый взгляд, говорят врачи. Об этом пишет портал doctorpiter.ru

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Наш организм постоянно меняется: чем старше мы становимся, тем ощутимее эти перемены. Так, после 50 лет человеческий мозг теряет до десяти тысяч нервных клеток ежедневно, а мышечной массы — порядка 1–2% в год.

"У женщин значительно понижается уровень эстрогена. Из-за изменения обмена веществ организм активно накапливает жир в депо — живот, руки, бедра. Именно в этом возрасте некоторые замечают заметное ухудшение зрения", — рассказывала спортивный врач Александра Пурига.

Чтобы как можно дольше хорошо себя чувствовать, достойно выглядеть и не бегать по врачам, нужно отказаться от некоторых привычек. В молодости они, может быть, не были так опасны, но после 55 могут серьезно вам навредить.

Злоупотреблять спиртным



Вообще пить алкоголь — вредно, в идеале от него стоит отказаться раз и навсегда. И чем старше мы становимся, тем сложнее организму справляться с последствиями очередной вечеринки.

"После 55 лет алкоголь провоцирует накопление висцерального жира. Его избыток приводит к некоторым опасным болезням — раку, высокому уровню холестерина, инсульту, сердечным заболеваниям и сахарному диабету", — говорит доктор Сюзанна Вонг.

Спиртное также может усугубить уже имеющиеся хронические заболевания, поэтому старайтесь как можно реже пить алкоголь.

Громко слушать музыку



С возрастом качество нашего слуха снижается — это естественный процесс, от которого никто не застрахован. Однако если вы привыкли громко слушать музыку, постоянно ходить в наушниках, то это может существенно усугубить ситуацию.

Пожалейте свои барабанные перепонки: не слушайте музыку на полной громкости. И вообще старайтесь какое-то время проводить в тишине.

Со всем соглашаться



"Всегда говори "да"" — это девиз, который разрушает нашу психику. Зачастую у людей после 55 уже появляются внуки, которых так часто любят оставлять у бабушки и дедушки. Ничего плохого в этом нет, если вы прекрасно себя чувствуете.

Но если вы понимаете, что вам тяжело, хочется отдохнуть или заняться своими делами, то придется учиться говорить "нет". И это правило стоит соблюдать всегда, какая бы не была ситуация.

Оставаться в одиночестве надолго



Один из секретов медленного старения — это поддержание социальных связей. Вам нужно как можно чаще выбираться из дома, гулять, видеться с друзьями, ходить по магазинам, в театры и кино.

Если же вы постоянно сидите дома и не общаетесь с близкими, то это может привести к депрессии. А она, в свою очередь, провоцирует развитие деменции.

Изнурять себя тренировками



Физические нагрузки — это прекрасно. Только вот тот вид спорта, которым вы занимались в 30 и 40 уже может навредить после 55.

"После 55 лет следует избегать агрессивных упражнений, таких как приседания, прыжки с гирями и чрезмерные кардионагрузки. Это создает большую нагрузку на сердце, колени, суставы. Все может обернуться сердечным приступом, разрывом мениска, остеоартритом", — говорит хирург, ортопед Барбара Бергин.

Винить себя за старение



Все люди рано или поздно стареют. Только вот некоторые никак не могут смириться с тем, что у них появились морщины, шея уже не такая гладкая, ноги стали больше, а губы — тоньше. И тогда они залезают в интернет и пытаются выяснить, как омолодиться с помощью народных средств, странных упражнений и кремов с коллагеном, которые не работают.

В итоге страдают психика, самооценка, бюджет, а иногда и здоровье. Самое лучшее, что вы можете сделать — это принять те естественные процессы, которые происходят с вашим телом. А помочь выглядеть моложе может сертифицированный косметолог. Врач и уход подберет, и процедуры назначит, которые подойдут именно вам. Не экспериментируйте со своим телом самостоятельно!

Не следить за состоянием костей



Ортопеды знают, если на прием к ним пришла женщина старше 55 лет, с большой долей вероятности ей можно ставить диагноз "остеопороз". С возрастом кости становятся хрупкими, поэтому за ними надо следить.

"Изначально вы не чувствуете никаких изменений. Люди думают, раз ничего не болит, значит, все в порядке", — говорит доктор Бергин.

Остеопороз практически нельзя предотвратить, но можно значительно снизить его проявление. Чтобы кости были здоровыми, ешьте продукты, богатые кальцием, пейте меньше кофе, спиртного, ограничьте потребление соли.