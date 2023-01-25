8 симптомов, которые появляются при проблемах с сердцем: обычно мы их игнорируем

Прошел по лестнице и уже тяжело дышать, аппетит пропал, нет сил на привычную работу. Эти симптомы мы часто игнорируем, хотя они могут быть первыми "звоночками", сигнализирующими о проблемах с сердцем, пишет doctorpiter.ru

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Зачастую люди считают, что если сердце не болит — проблем нет. Между тем до того момента, когда возникнет приступ стенокардии или острый инфаркт, при котором боль уже невозможно игнорировать, может пройти несколько лет.

Первые изменения, которые указывают на проблемы с сердцем, можно заметить гораздо раньше. Если обратиться к врачу и начать лечение, можно избежать сердечной недостаточности, развития ИБС и ее грозных осложнений. Врач-кардиолог Виталий Баклаков рассказал, на какие из часто игнорируемых симптомов вам стоит обратить внимание и обратиться к специалисту.

Чем опасна сердечная недостаточность

Самая опасная ситуация — когда у человека развивается сердечная недостаточность. Это изменения в структуре сердца, из-за которых оно не может эффективно сокращаться и перекачивать кровь по телу. В результате страдает циркуляция крови как в области малого круга (легочного), так и снабжение всего тела по большому кругу кровообращения. Ткани получают мало кислорода и питания, нарушается их полноценная работа.

Сердечная недостаточность возможна при ИБС, гипертонической болезни, сердечных пороках и других проблемах сердца. Заподозрить нарушение можно по сочетанию ряда симптомов, на которые мы часто длительное время машем рукой, считая, что это "само пройдет".

Слабость, постоянная усталость

На подобные симптомы большинство из нас внимания не обращает, считая это признаком стресса или напряженной работы. Между тем ощущение усталости, возникающее при проблемах сердца, проявляется обычно уже утром. Ощущения непохожи на те, что вы чувствуете после тренировок или тяжелого рабочего дня.

Сил и желания что-то делать нет, происходит накопление усталости, и оно не проходит после выходных, качественного сна и отпуска. Параллельно с этим ощущается бессилие, слабость, привычные действия даются с трудом, сложно пройтись в быстром темпе, нести тяжелые сумки.

Развитие одышки при нагрузке

Учащенное поверхностное дыхание, сопровождающееся ощущением нехватки воздуха, которое возникает при нагрузках, особенно вполне привычных, — тревожный "звоночек". Это может быть сигналом о проблемах с сердцем. Среди дополнительных типичных симптомов можно выделить ухудшение дыхания в лежачем положении, ощущение удушья, из-за чего люди спят на нескольких подушках или принимают положение полусидя.

Периодические головокружения

Приступы головокружения возникают на фоне ухудшения кровообращения в головном мозге. Причин этому много, но среди самых распространенных можно выделить инсульты и инфаркты, аритмии и недостаточность сердца. При тяжелых приступах головокружения возможны падения и потери сознания.

Периодически возникающий холодный пот

Если периодами на фоне вполне привычных ситуаций и обычных условий окружающей среды вас прошибает холодный пот — это тревожный сигнал. Потливость обильная, не связанная с эмоциональными либо физическими нагрузками, может сопровождаться бледностью, слабостью или недомоганием. Подобное возможно перед сердечными приступами или на фоне проблем в работе сердца.

Резкие скачки пульса

У здоровых людей пульс учащается на фоне физической активности или эмоциональных переживаний, страха. Но если возникает ощущение, что сердце на мгновение замирает, а затем начинает биться чаще — это опасно. Особенно тревожным должен быть такой симптом в сочетании с приступами одышки, головокружения, бледностью или холодным потом. Это повод для немедленной консультации с врачом.

Отеки ног

Если ноги сильно отекают, ступни увеличиваются в размерах, приобретают синюшный оттенок и холодные на ощупь, на коже остается ямка — это тоже тревожный знак.

Постоянный кашель

Приступы кашля, покашливание или периодическое свистящее дыхание могут быть признаком проблем с сердцем. Причем "сердечный" кашель не лечится препаратами противокашлевого действия, не сопровождается признаками простуды. Его основная причина — проблемы легких, скопление в них жидкости — "сердечная астма".

Кашель также может возникнуть на фоне приема некоторых гипотензивных препаратов из группы ингибиторов АПФ (энап, престариум и других). Это одни из наиболее частых эффектов, нередко требующих замены лекарства.

Потеря аппетита, нарушения пищеварения

Когда нет желания отведать даже самые любимые блюда, возникает боль под ложечкой, проблемы с пищеварением и тяжесть в желудке — нарушения могут быть не только со стороны желудочно-кишечного тракта, но и со стороны сердца.