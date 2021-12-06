9 самых популярных мифов о йоде: отвечают эндокринолог и нутрициолог

Йод — важный микроэлемент, необходимый для выработки гормонов щитовидной железы, нормального функционирования нервной системы и работы мозга, а также здоровья кожи. Потреблять йод с пищей несложно, но большинство жителей Латвии этого не делает.

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В рамках кампании Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) "Йод для твоего здоровья!" эндокринолог, председатель Латвийской ассоциации эндокринологов Уна Гайлиша и сертифицированный нутрициолог Лизете Пуга комментируют наиболее распространенные мифы о необходимости йода и его потреблении с различными продуктами питания.



