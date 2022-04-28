Акцент на здоровье! 6 советов по уходу за сухой кожей весной

Повлияла ли работа из дома и более редкие выходы в свет на то, как мы ухаживаем за кожей? Фармацевт Эрика Петерсоне поясняет: "Нет, наоборот, в кризисные времена здоровью уделяется повышенное внимание. Возможно, потому даже небольшая царапина или воспаление вкупе с другими связанными со здоровьем факторами может существенно ухудшить общее состояние".

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Фармацевт отмечает, что ежедневный уход за кожей — это важная составляющая ухода за собой для поддержания здоровья. Особое внимание должно уделяться проблеме сухости кожи.

"То, что косметология все больше сближается с дерматологией, не означает, что индустрия красоты умирает. Скорее, это говорит о том, что отношение к красоте меняется, акцент все больше смещается в сторону здоровья", — говорит Эрика Петерсоне.

Причины сухости кожи



Обладателям сухой кожи Эрика Петерсоне советует тщательно выбирать уходовые средства: "Сухая, хрупкая и тонкая кожа больше подвержена риску микротравм и повреждений, поэтому требует более тщательного ухода. Уже само определение — сухая кожа — указывает на то, что проблема в нехватке влаги. Помочь в этом может специальная дермокосметика, которая есть в аптеках. Если же сухость кожи действительно сильно выражена и становится проблемой, рекомендуется сначала проконсультироваться с дерматологом".

Сухость кожи может провоцировать качество воздуха, температура в помещениях и на улице, влажность воздуха и другие факторы. Проблема может проявляться по-разному: сухой может быть кожа как на всем теле, так и на отдельных его участках.

Если сухость кожи (или отдельных ее участков) не проходит длительное время, возможно, причиной тому является:

Контактный дерматит. Очень часто аллергическую реакцию могут вызвать вещества или металлы, соприкасающиеся с кожей. При контактном дерматите кожа становится сухой и выглядит покрасневшей, возможно появление зуда и сыпи. Чаще всего контактный дерматит провоцируют косметические средства, медикаменты, моющие средства или металлы, содержащиеся в ювелирных изделиях, например, никель.

Экзема или атопический дерматит. Сухие, красные и зудящие пятна, а также трещины на коже могут свидетельствовать об экземе. Предрасположенность к экземе может быть генетически унаследованной, однако аллергены, стресс и другие раздражители могут ухудшить состояние еще больше.

Себорейный дерматит или перхоть характеризуется сухой, шелушащейся кожей на волосистой части головы. Себорейный дерматит — это не только "снежинки" на плечах, его очаги могут возникать также на руках, ногах, лице, ушах, в районе пупка и других местах.

Сухая, потрескавшаяся кожа на пятках может указывать на грибок стоп.



Дерматолог подберет наиболее подходящие лечебные и уходовые средства в каждой из этих ситуаций.