Акцент на здоровье! 6 советов по уходу за сухой кожей весной

Повлияла ли работа из дома и более редкие выходы в свет на то, как мы ухаживаем за кожей? Фармацевт Эрика Петерсоне поясняет: "Нет, наоборот, в кризисные времена здоровью уделяется повышенное внимание. Возможно, потому даже небольшая царапина или воспаление вкупе с другими связанными со здоровьем факторами может существенно ухудшить общее состояние".
Фармацевт отмечает, что ежедневный уход за кожей — это важная составляющая ухода за собой для поддержания здоровья. Особое внимание должно уделяться проблеме сухости кожи.
"То, что косметология все больше сближается с дерматологией, не означает, что индустрия красоты умирает. Скорее, это говорит о том, что отношение к красоте меняется, акцент все больше смещается в сторону здоровья", — говорит Эрика Петерсоне.
Причины сухости кожи
Обладателям сухой кожи Эрика Петерсоне советует тщательно выбирать уходовые средства: "Сухая, хрупкая и тонкая кожа больше подвержена риску микротравм и повреждений, поэтому требует более тщательного ухода. Уже само определение — сухая кожа — указывает на то, что проблема в нехватке влаги. Помочь в этом может специальная дермокосметика, которая есть в аптеках. Если же сухость кожи действительно сильно выражена и становится проблемой, рекомендуется сначала проконсультироваться с дерматологом".
Сухость кожи может провоцировать качество воздуха, температура в помещениях и на улице, влажность воздуха и другие факторы. Проблема может проявляться по-разному: сухой может быть кожа как на всем теле, так и на отдельных его участках.
Если сухость кожи (или отдельных ее участков) не проходит длительное время, возможно, причиной тому является:
- Контактный дерматит. Очень часто аллергическую реакцию могут вызвать вещества или металлы, соприкасающиеся с кожей. При контактном дерматите кожа становится сухой и выглядит покрасневшей, возможно появление зуда и сыпи. Чаще всего контактный дерматит провоцируют косметические средства, медикаменты, моющие средства или металлы, содержащиеся в ювелирных изделиях, например, никель.
- Экзема или атопический дерматит. Сухие, красные и зудящие пятна, а также трещины на коже могут свидетельствовать об экземе. Предрасположенность к экземе может быть генетически унаследованной, однако аллергены, стресс и другие раздражители могут ухудшить состояние еще больше.
- Себорейный дерматит или перхоть характеризуется сухой, шелушащейся кожей на волосистой части головы. Себорейный дерматит — это не только "снежинки" на плечах, его очаги могут возникать также на руках, ногах, лице, ушах, в районе пупка и других местах.
- Сухая, потрескавшаяся кожа на пятках может указывать на грибок стоп.
Дерматолог подберет наиболее подходящие лечебные и уходовые средства в каждой из этих ситуаций.
Симптомы сухой кожи
Симптомы зависят от целого ряда факторов: состояния здоровья, возраста, причины сухости. Вот основные из них:
- трещины на коже (они могут быть даже глубокими и кровоточащими);
- зуд;
- шелушение и отслоение кожи;
- покраснение;
- грубая кожа сероватого оттенка;
- ощущение стянутости, особенно после умывания, приема ванны или душа, купания в водоемах.
Факторы риска
Сухость кожи могут вызвать:
- Моющие средства или мыло. Мыло, шампуни и моющие средства созданы для того, чтобы отшелушивать омертвевшие клетки кожи и удалять все загрязнения, которые на поверхности кожи смешиваются с вырабатываемым ею себумом. Это означает, что во время умывания кожа не только очищается, но и теряет влагу, так как с нее смывается защитный жировой слой.
- Тепло. Любой источник тепла, будь то обогреватель, батарея центрального отопления, камин или дровяная печь, способен понизить уровень влажности в помещении и сделать кожу сухой.
- Горячий душ или ванна. Слишком долгий прием горячего душа или ванны смывает с кожи защитный жировой слой и делает ее сухой.
- Другие кожные заболевания. Люди, страдающие от определенных кожных заболеваний, например, псориаза или экземы, могут испытывать проблемы с сухостью кожи.
- Плавание в бассейне. Вещества, которые добавляются в воду, чтобы предотвратить размножение в ней бактерий, часто вызывают сухость кожи.
- Погодные условия. Причиной сухости кожи могут стать также температурные колебания, резкий ветер, холод и другие неблагоприятные погодные условия.
Что вызывает сухость кожи?
Несмотря на то, что сухая кожа — явление весьма распространенное, есть ряд факторов, которые этому дополнительно способствуют, — говорит фармацевт Эрика Петерсоне.
- Возраст. После 40 лет кожа становится суще и тоньше, независимо от того, каким было ее состояния до этого. По статистике примерно 50% населения сталкивается с сухостью кожи во второй половине жизни.
- Место жительства. Холодный, ветреный или слишком сухой климат оказывает неблагоприятное влияние на состояние кожи.
- Место работы. Работа во влажной среде может привести к сухости кожи. Так, инструкторов по плаванию, тренеров, людей, которые по роду своей деятельности вынуждены часто мыть руки или имеют постоянный контакт с водой, часто беспокоят проблемы с сухой кожей.
- Гены. Проблемы со здоровьем, которые могут спровоцировать сухость кожи, например, экзему, диабет, почечные заболевания, а также нарушения работы щитовидной железы и другие гормональные сбои, могут быть унаследованы генетически.
Защита кожи
"Список раздражителей кожи практически бесконечен. Это и моющие средства, и порошки для стирки, и средства для полировки полов, и освежители воздуха… Эти средства разрушают защитный жировой слой кожи, делая ее сухой и раздраженной. С их использованием нужно быть очень осторожным, так как в некоторых случаях сухость кожи может привести к более серьезным проблемам", — отмечает фармацевт.
Рекомендации, которые помогут избежать сухости кожи:
- Используйте перчатки во время уборки дома
Кожа рук наиболее подвержена воздействию раздражителей, содержащихся в бытовой химии. Поэтому при ее использовании обязательно используйте резиновые перчатки, а лучше создайте двойную защиту, надев под резиновой перчаткой тонкую перчатку из хлопка.
- Умывайтесь и увлажняйте кожу после бассейна
Выйдя из бассейна, обязательно примите душ с мягким моющим средством. Затем нанесите на кожу крем, содержащий увлажняющие вещества, например, гиалуроновую кислоту, мочевину, глицерин, разные масла. Они помогут коже восстановить естественный уровень влаги и предотвратят высушивание кожи.
- Смазывайте сухие участки средством, содержащим ланолин
Если вы обладатель чувствительной кожи, остро реагирующей на различные бытовые раздражители, выбирайте средства по уходу с минимальным количеством ингредиентов. Как известно, абразивные бытовые чистящие средства, соприкасаясь с кожей, разрушают ее защитный слой, поэтому попросите фармацевта подобрать вам специализированную мазь. Часто рекомендуется использовать средства, содержащие декспантенол, который на коже превращается в пантотеновую кислоту, которая помогает восстановлению и регенерации клеток кожи. Крема, содержащие мочевину, интенсивно увлажняют и помогают поддерживать в верхнем слое кожи необходимый уровень влаги, в свою очередь содержащиеся в косметических средствах керамиды помогают восстановить естественный защитный слой кожи и предотвращает потерю влаги.
- Принимайте овсяные ванны
Овес в лечении сухой кожи используется уже на протяжении многих столетий. Дело в том, что овес содержит химические вещества авенантрамиды, мощные антиоксиданты, значительно уменьшающие раздражение и зуд кожи. Для максимального эффекта овес можно добавлять в ванну. Измельчите чашку овсяных хлопьев до состояния муки с помощью кофемолки или блендера, наполните ванну теплой водой и разведите в ней овсяную муку. Принимайте ванну в течение не менее 15 минут. Если это натуральное средство вам не подходит, можно приобрести масло для ванны, содержащее миндальное масло, масло жожоба, другие натуральные эфирные масла, молочные протеины и витамин Е. В аптеках доступны также жемчужины для ванн, которые растворяются в теплой воде. Они имеют приятный, успокаивающий аромат, а входящие в их состав вещества увлажняют и смягчают кожу.
- Избавьтесь от пылевого клеща
Пылевой клещ есть практически в каждом доме. Чтобы избавиться от вызванного пылевым клещом зуда и раздражения, хотя бы раз в неделю тщательно пылесосьте полы и ковры и стирайте белье при температуре 50 градусов и выше.
- Используйте увлажняющий дезинфектор для рук
Многие из нас носят с собой бутылочку со средством для быстрой и легкой дезинфекции рук, и это правильно. Тем не менее, спиртосодержащие средства могут навредить коже. "Выбирайте увлажняющие дезинфекционные средства, у которых на этикетке указано, что они рекомендованы дерматологами. Если вы обладатель сухой и чувствительной кожи, обязательно проконсультируйтесь с фармацевтом о выборе наиболее подходящего средства для рук", — советует Эрика Петерсоне.