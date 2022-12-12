Аллергия на холод: как ее определить и как от нее избавиться
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Когда на улице минус, а из носа льет и глаза слезятся — это не всегда означает, что вы где-то подхватили вирус и вот-вот заболеете пишет doctorpiter.ru Так может проявляться аллергия на холод, особенно если вы женщина.

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По словам аллерголога-иммунолога Эллы Чурюкиной, аллергия на холод — нечастое явление. И в основном она бывает у женщин 18-25 лет, как правило, живущих в холодных регионах. В отличие от обморожения, которое развивается постепенно, холодовая аллергия может начинаться буквально уже через несколько минут после пребывания на холоде — обычно с крапивницы. Кроме крапивницы, при такой аллергии могут появляться

  • ангионевротический отек;
  • бронхоспазм;
  • сильный насморк;
  • конъюнктивит;
  • зуд век;
  • слезотечение;
  • дерматит — кожа становится сухой, начинает шелушиться и краснеть;
  • холодовая астма;
  • анафилактический шок.

Такая реакция на холод появляется не на пустом месте. На самом деле, причин может быть много. По словам врача, она может развиваться на фоне инфекционных заболеваний — например, вирусный гепатит, ВИЧ, инфекционный мононуклеоз, сифилис, токсоплазмоз, боррелиоз. Или из-за приема некоторых лекарственных препаратов — например, антибиотиков, а также при снижении иммунитета.

Как понять, что это именно аллергия

Как рассказала Элла Чурюкина, диагностировать аллергию на холод можно двумя способами.

  1. Дункан-тест, или холодовая экспозиционная проба. На предплечье прикладывают лед через марлю на 3-5 минут. Далее лед убирают и ждут около 15 минут, при этом не накрывая руку. Если через четверть часа следа не остается — значит, аллергии на холод нет. Если же появляется сыпь, волдыри или отек — значит, есть.
  2. Провокационная проба. Человека на время помещают в холодную комнату, просят выполнить физические упражнения на холоде или опустить предплечье в емкость с холодной водой. Результат определяют так же, как и при первом способе — если следов или проявления аллергических реакций нет, все в порядке.

Что делать

Самое главное — заранее постараться защитить себя от холода и соответственно возможной реакции организма. Аллерголог-иммунолог дала несколько советов, как этого добиться.

  1. Примерно за полчаса до выхода на улицу выпейте чашку горячего чая. А вот от холодной воды и других жидкостей лучше воздержаться.
  2. Выбирайте одежду из натуральных тканей, например хлопка. Они помогают сохранять тепло и и не допустить замерзания.
  3. Не забывайте надевать при выходе на улицу шапки, шарфы, перчатки, варежки. Как и нательную одежду, лучше выбирать теплые аксессуары из натуральных тканей.
  4. Следите, чтобы ваша уличная одежда оставалась сухой.
  5. Включайте почаще в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами — орехи, рыбу, оливковое масло.
  6. Зимой откажитесь от использования скрабов для тела, мыла на щелочной основе, а также от приема холодных ванн.
  7. Начинайте дозированное закаливание.

Как правильно делать закаливающие процедуры

"Рекомендуется начинать со стоп, а далее постепенно обливать прохладной водой все большие участки тела — голени, кисти, предплечья и так далее. При этом температура воды должна также снижаться постепенно: на 1-2 градуса каждые 3-5 дней. Начинать стоит с воды с температурой 36 градусов, а остановиться рекомендуется на 10 градусах, при этом нельзя забывать о последующем растирании кожи", — рассказала Элла Чурюкина.

Если же в процессе вдруг у вас началась аллергия, останавливать обливания не стоит. Как говорит врач, просто поднимите температуру воды до уровня, пока симптомы не исчезнут. К примеру, сделайте ее на 5 градусов теплее и снова начинайте понижать, только более аккуратно — на 1 градус в 5-7 дней.

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