Анорексия в сети: как социальные медиа провоцируют расстройства пищевого поведения

"Социальное сравнение" и "коучи" побуждают женщин голодать ради похудения. Негативное влияние приложений подтверждают исследования.

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Во многих странах Европы истощение из-за болезненного стремления к худобе — одно из самых распространенных расстройств пищевого поведения. Согласно статистическим данным, в 2019 году анорексию только в больницах Германии диагностировали у 7274 пациентов, булимию — у 1677. За десять лет в этой стране количество случаев этих заболеваний, требующих стационарного лечения, увеличилось на 30 процентов. От расстройств пищевого поведения в 2019 году умерли 65 человек.

Истощение широко распространено среди молодых женщин. Эта тенденция усугубилась с развитием социальных медиа, о чем свидетельствуют научные, корпоративные данные и журналистские эксперименты. Один из последних экспериментов был проведен в той же Германии. Корреспонденты телеканалов NDR, WDR, издания Süddeutsche Zeitung в кооперации со швейцарской медиагруппой Tamedia проверили на собственном опыте, как Instagram провоцирует расстройства приема пищи у подростков, и поговорили с теми, кто оказался подвержен негативному влиянию социальных сетей.

"Социальное сравнение" через Instagram

Foto: Shutterstock

Эксперименту СМИ предшествовала публикация американской газеты The Wall Street Journal, в которой были обнародованы некоторые результаты внутреннего исследования Instagram о его влиянии на подростков. По сведениям издания, результаты показали, что приложение наносит вред значительной части юных пользователей, главным образом — девочкам-подросткам. Примерно каждая третья из них сообщила, что когда ей было стыдно за свое тело, Instagram способствовал тому, что это состояние усугублялось.

По результатам ряда исследований в компании пришли к выводу, что некоторые проблемы, связанные с влиянием на подростков, являются непосредственно проблемами использования Instagram, а не соцсетей в целом. Это касается прежде всего так называемого "социального сравнения", подразумевающего, что люди ставят собственную ценность в зависимость от привлекательности, богатства и успеха других. В отличие от, к примеру, сервиса TikTok, который основан на перформансах, и приложения Snapchat, где делается упор на лицах, Instagram фокусирует внимание на теле и образе жизни.

Обнаженные фото для "коучей"

Foto: Publicitātes attēli

Недавний эксперимент, проведенный журналистами, показал, что юных пользователей атакуют "тренеры по похудению", а платформа не предпринимает никаких мер для того, чтобы противодействовать этому.

Для исследования авторы создали десять типичных аккаунтов молодых женщин, желающих похудеть. Почти со всеми через некоторое время самостоятельно связались "коучи", в профилях которых предлагается помощь в снижении веса. В переписке "тренеры по похудению" требовали от собеседниц регулярно высылать им свои обнаженные фото. За короткий период аккаунты, созданные для экспериментов, также набрали значительное количество подписчиков, несмотря на то, что оставались неактивными. А после нескольких подписок на аккаунты с истощенными телами алгоритм стал предлагать похожие.

Тем не менее Instagram — не единственная соцсеть, которую рассматривают в связи с проблемой расстройств пищевого поведения. Молодые люди создают онлайн-комьюнити, в которых обсуждают такие расстройства и рассказывают о способах сбросить вес, на разных платформах. Например, делятся тредами истощенных моделей в Twitter, создают видео в YouTube с подборкой низкокалорийных диет, организуют чаты в Snapchat и мессенджере Discord, где рассказывают о собственном весе и выражают поддержку тем, кто голодает.

В 2016 году американские ученые предприняли попытку изучить связь между использованием социальных медиа и расстройствами пищевого поведения среди молодых людей в США в возрасте от 19 до 32 лет. В исследовании приняли участие 1765 человек. Проанализировав результаты, авторы пришли к выводу, что между использованием соцсетей, мессенджеров и расстройствами пищевого поведения существует тесная и постоянная связь. Она возникает независимо от особенностей использования социальных медиа.

Самопомощь и блокировки

Foto: PantherMedia/Scanpix

Возникший общественный резонанс побудил компании, владеющие социальными медиа, искать способы борьбы с негативным явлением. Так, некоторые платформы начали блокировать соответствующие хештеги. К такой мере прибегли, в частности, Instagram, TikTok и YouTube. Instagram вдобавок к этому при попытке вбить в поиске слова "анорексия" и "булимия" стал предлагать полезные ресурсы. "Мы хотим поддержать наше сообщество в сложных вопросах, связанных с образом тела", — приводит пояснение платформа. По ссылке предлагается несколько вариантов поддержки: поговорить с другом, обсудить проблему с волонтером по телефону доверия или прочесть "советы, которые помогли другим".

В американской Национальной ассоциации расстройств пищевого поведения - крупнейшей некоммерческой организации, которая оказывает поддержку людям с подобными проблемами — считают, что платформам следует усовершенствовать свои алгоритмы для выявления контента, который способствует расстройствам пищевого поведения.

"Мы живем в мире, насквозь пронизанном СМИ", — напоминает организация на своем сайте и дает пять советов для самопомощи. Пользователям рекомендуется сознательно подходить к выбору и использованию медиа, ограничивать экранное время, проверять сообщения на "бодипозитив" и связываться с платформами, если их репрезентация тела вызывает вопросы. Еще один совет: пропагандировать позитивные разговоры о теле, используя собственные возможности в социальных медиа.