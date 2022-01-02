Антипохмельная бомба: готовим кок-а-лики — традиционную шотландскую похлебку

Не будем лукавить: похмелье знакомо практически всем. И знакомство это не из приятных. Борется с ним каждый по-своему: кто-то с вечера запасает баночку солянки в холодильнике. Кто-то поправляет здоровье ароматным харчо.
Отличный и небанальный вариант — традиционная шотландская похлебка кок-а-лики. Это вкусно, необычно и… целебно. Разумеется, далеко не каждый способен с похмелья вставать к плите. Но сам процесс готовки тоже обладает реабилитационными свойствами, так что — попробуйте, не пожалеете.
Ингредиенты:
- Курица — 1 штука
- Лук-порей — 6 стеблей
- Куриный бульон — 2 л
- Рис — 200 г
- Чернослив без косточек — 200 г
- Лавровый лист -1 штука
- Тимьян — 4 веточки
- Петрушка — 6 веточек
- Соль — по вкусу
- Молотый черный перец — по вкусу
Приготовление:
- Курицу разрезать на куски.
- Обжарить, залить бульоном, положить в кастрюлю лавровый лист, тимьян и петрушку. Довести до кипения и варить полчаса, снимая пену.
- Добавить белые части порея, нарезанные на куски размером 2 сантиметра. Варить все вместе еще двадцать минут.
- Вынуть из бульона куски курицы, положить на их место чернослив и насыпать рис, посолить и поперчить. Варить еще двадцать минут.
- Куриное мясо снять с костей, положить его в кастрюлю с супом и подавать суп, разлив по тарелкам.