Антипохмельная бомба: готовим кок-а-лики — традиционную шотландскую похлебку
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Не будем лукавить: похмелье знакомо практически всем. И знакомство это не из приятных. Борется с ним каждый по-своему: кто-то с вечера запасает баночку солянки в холодильнике. Кто-то поправляет здоровье ароматным харчо.

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Отличный и небанальный вариант — традиционная шотландская похлебка кок-а-лики. Это вкусно, необычно и… целебно. Разумеется, далеко не каждый способен с похмелья вставать к плите. Но сам процесс готовки тоже обладает реабилитационными свойствами, так что — попробуйте, не пожалеете.

Ингредиенты:

  • Курица — 1 штука
  • Лук-порей — 6 стеблей
  • Куриный бульон — 2 л
  • Рис — 200 г
  • Чернослив без косточек — 200 г
  • Лавровый лист -1 штука
  • Тимьян — 4 веточки
  • Петрушка — 6 веточек
  • Соль — по вкусу
  • Молотый черный перец — по вкусу

Приготовление:

  • Курицу разрезать на куски.
  • Обжарить, залить бульоном, положить в кастрюлю лавровый лист, тимьян и петрушку. Довести до кипения и варить полчаса, снимая пену.
  • Добавить белые части порея, нарезанные на куски размером 2 сантиметра. Варить все вместе еще двадцать минут.
  • Вынуть из бульона куски курицы, положить на их место чернослив и насыпать рис, посолить и поперчить. Варить еще двадцать минут.
  • Куриное мясо снять с костей, положить его в кастрюлю с супом и подавать суп, разлив по тарелкам.

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