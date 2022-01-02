Антипохмельная бомба: готовим кок-а-лики — традиционную шотландскую похлебку

Не будем лукавить: похмелье знакомо практически всем. И знакомство это не из приятных. Борется с ним каждый по-своему: кто-то с вечера запасает баночку солянки в холодильнике. Кто-то поправляет здоровье ароматным харчо.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Отличный и небанальный вариант — традиционная шотландская похлебка кок-а-лики. Это вкусно, необычно и… целебно. Разумеется, далеко не каждый способен с похмелья вставать к плите. Но сам процесс готовки тоже обладает реабилитационными свойствами, так что — попробуйте, не пожалеете.

Ингредиенты:

Курица — 1 штука

Лук-порей — 6 стеблей

Куриный бульон — 2 л

Рис — 200 г

Чернослив без косточек — 200 г

Лавровый лист -1 штука

Тимьян — 4 веточки

Петрушка — 6 веточек

Соль — по вкусу

Молотый черный перец — по вкусу

Приготовление: