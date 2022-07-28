Аптека в цветочном горшке. Как алоэ может помочь нашему здоровью и красоте

Обычно алоэ растет в цветочном горшке на подоконнике и радует своим экзотическим видом, но в действительности это уникальное лекарственное растение, которое издавна используют для красоты и здоровья.
Алоэ недаром называют "аптекой в одном растении". Как оно помогает нашему здоровью и красоте, рассказывают специалист по питанию Гуна Рийкуре и фармацевт Зане Мелберга.
"Алоэ обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Благодаря содержанию витаминов (А, С, Е) и минеральных веществ (магний, селен, медь, железо, цинк, кальций и другие), его полезно принимать в пищу как летом, так и зимой", — объясняет Гуна Рийкуре.
Для внешней красоты
- Чтобы охладить и успокоить кожу лица, свежий алоэ можно положить в холодильник и затем массировать кожу покрытой желе частью растения. Желе можно не смывать, так кожа получит более глубокое увлажнение.
- Содержащийся в алоэ витамин С способствует образованию коллагена - кожа становится более упругой, выравнивается ее тон, замедляется появление морщинок.
- Гель из алоэ рекомендуется наносить перед сном на места, где появились пигментные пятна. Активные вещества отбеливают кожу, пятна станут менее заметными.
- При расширенных порах или акне подойдут средства с экстрактом алоэ, который обладает антибактериальными свойствами и очищает кожу.
- Для уменьшения растяжек (стрий) рекомендуется втирать в них жидкую часть алоэ.
- В случае экземы или псориаза желе алоэ поможет успокоить кожу и уменьшить образование покраснения.
- Для увлажнения кожи стоп ее натирают свежим алоэ или кремом, в составе которого есть экстракт алоэ.
Для ухода за ранами
При небольшой ранке к ней можно приложить разрезанный лист или нанести желеобразную массу алоэ. Содержащееся в растении вещество алонин способствует процессу заживления, защищает от бактерий, а также помогает ране затянуться. Если прикладывать лист алоэ влажной стороной к синякам, они станут менее болезненными.
Помогает алоэ и при солнечных ожогах. "Если кожа покраснела и стала болезненной, а под рукой нет свежего алоэ, можно нанести специальные кремы или аэрозоли, в составе которых есть экстракт алоэ и декспантенол. Кожа успокоится и будет восстанавливаться быстрее", — советует Зане Малберга.
Для укрепления иммунитета
Содержащийся в алоэ витамин С способствует не только образованию коллагена, но и работе иммунной системы. Рекомендуется принимать его в свежем виде, добавив примерно 100 г сока алоэ в негазированную воду. Чтобы уменьшить горьковатый привкус, можно добавить лимонный сок и мед. Такой настой рекомендуется пить в первой половине дня, так как он придает организму дополнительную энергию и может затруднить засыпание вечером.
Для пищеварения
Настой алоэ может помочь при запорах. Он успокаивает и очищает пищеварительный тракт и нормализует микрофлору кишечника. Если дома нет свежего алоэ, специальные напитки доступны в аптеках. Сок алоэ рекомендуется принимать при язве желудка, так как он обладает противовоспалительными свойствами и ускоряет процесс заживления. О наиболее подходящем способе приема рекомендуется проконсультироваться с врачом или фармацевтом.
Для полости рта
В состав некоторых средств для полоскания рта и зубных паст входит экстракт алоэ. Он предотвращает и уменьшает воспаление десен; препятствует возникновению зубного налета; бережно отбеливает зубы; заживляет раны, например, от ношения брекетов. При выборе средств следует обратить внимание на содержание алоэ в составе. Чем его больше - тем эффективнее будет средство.
Для сияющего взгляда
Если глаза стали сухими и уставшими, рекомендуется воспользоваться специальными глазными каплями, в составе которых есть алоэ, хлорид калия и кальция, смягчающие симптомы.
Подходит не всем
Хотя алоэ является безвредным растением, определенные группам людей употреблять его нежелательно. Например, беременные - употребление алоэ может способствовать притоку крови в области малого таза, создавая риск при беременности. Также женщинам не рекомендуется принимать алоэ в период менструации, так как это может способствовать усилению кровотечения. Осторожными следует быть и людям с почечными расстройствами - активные вещества могут могут спровоцировать обострение заболеваний.