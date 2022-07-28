Аптека в цветочном горшке. Как алоэ может помочь нашему здоровью и красоте

Обычно алоэ растет в цветочном горшке на подоконнике и радует своим экзотическим видом, но в действительности это уникальное лекарственное растение, которое издавна используют для красоты и здоровья.

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Алоэ недаром называют "аптекой в одном растении". Как оно помогает нашему здоровью и красоте, рассказывают специалист по питанию Гуна Рийкуре и фармацевт Зане Мелберга.

"Алоэ обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Благодаря содержанию витаминов (А, С, Е) и минеральных веществ (магний, селен, медь, железо, цинк, кальций и другие), его полезно принимать в пищу как летом, так и зимой", — объясняет Гуна Рийкуре.

Для внешней красоты

Чтобы охладить и успокоить кожу лица, свежий алоэ можно положить в холодильник и затем массировать кожу покрытой желе частью растения. Желе можно не смывать, так кожа получит более глубокое увлажнение.

Содержащийся в алоэ витамин С способствует образованию коллагена - кожа становится более упругой, выравнивается ее тон, замедляется появление морщинок.

Гель из алоэ рекомендуется наносить перед сном на места, где появились пигментные пятна. Активные вещества отбеливают кожу, пятна станут менее заметными.

При расширенных порах или акне подойдут средства с экстрактом алоэ, который обладает антибактериальными свойствами и очищает кожу.

Для уменьшения растяжек (стрий) рекомендуется втирать в них жидкую часть алоэ.

В случае экземы или псориаза желе алоэ поможет успокоить кожу и уменьшить образование покраснения.

Для увлажнения кожи стоп ее натирают свежим алоэ или кремом, в составе которого есть экстракт алоэ.

Для ухода за ранами

При небольшой ранке к ней можно приложить разрезанный лист или нанести желеобразную массу алоэ. Содержащееся в растении вещество алонин способствует процессу заживления, защищает от бактерий, а также помогает ране затянуться. Если прикладывать лист алоэ влажной стороной к синякам, они станут менее болезненными.

Помогает алоэ и при солнечных ожогах. "Если кожа покраснела и стала болезненной, а под рукой нет свежего алоэ, можно нанести специальные кремы или аэрозоли, в составе которых есть экстракт алоэ и декспантенол. Кожа успокоится и будет восстанавливаться быстрее", — советует Зане Малберга.

Для укрепления иммунитета

Содержащийся в алоэ витамин С способствует не только образованию коллагена, но и работе иммунной системы. Рекомендуется принимать его в свежем виде, добавив примерно 100 г сока алоэ в негазированную воду. Чтобы уменьшить горьковатый привкус, можно добавить лимонный сок и мед. Такой настой рекомендуется пить в первой половине дня, так как он придает организму дополнительную энергию и может затруднить засыпание вечером.

Для пищеварения

Настой алоэ может помочь при запорах. Он успокаивает и очищает пищеварительный тракт и нормализует микрофлору кишечника. Если дома нет свежего алоэ, специальные напитки доступны в аптеках. Сок алоэ рекомендуется принимать при язве желудка, так как он обладает противовоспалительными свойствами и ускоряет процесс заживления. О наиболее подходящем способе приема рекомендуется проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

Для полости рта

В состав некоторых средств для полоскания рта и зубных паст входит экстракт алоэ. Он предотвращает и уменьшает воспаление десен; препятствует возникновению зубного налета; бережно отбеливает зубы; заживляет раны, например, от ношения брекетов. При выборе средств следует обратить внимание на содержание алоэ в составе. Чем его больше - тем эффективнее будет средство.

Для сияющего взгляда

Если глаза стали сухими и уставшими, рекомендуется воспользоваться специальными глазными каплями, в составе которых есть алоэ, хлорид калия и кальция, смягчающие симптомы.

Подходит не всем

Хотя алоэ является безвредным растением, определенные группам людей употреблять его нежелательно. Например, беременные - употребление алоэ может способствовать притоку крови в области малого таза, создавая риск при беременности. Также женщинам не рекомендуется принимать алоэ в период менструации, так как это может способствовать усилению кровотечения. Осторожными следует быть и людям с почечными расстройствами - активные вещества могут могут спровоцировать обострение заболеваний.