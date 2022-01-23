"Бедный состав": почему не нужно переходить на растительное молоко

Правда ли, что взрослые не усваивают коровье молоко, как понять, что у вас непереносимость лактозы, может ли растительное молоко стать полноценной заменой и чем опасен переход на него детям — в материале "Газеты.Ru".

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Профессор Ян Гивенс, директор института питания и здоровья Университете Рединга (Великобритания) заявил Daily Mail, что растительное молоко совсем не полезно — более того, оно может нанести вред здоровью.

В первую очередь, он не советует отказываться от молока животного происхождения молодым женщинам. По его словам, переходя на заменители — такие как соевое или миндальное молоко, — женщины лишают себя жизненно важных питательных веществ: им начинает не хватать железа, кальция, йода и даже белка.

"Были случаи, когда маленьких детей переводили на эти продукты, и у них развился дефицит белка", — рассказал профессор Гивенс.

Несмотря на то что растительное молоко часто обогащают такими питательными веществами, как кальций, исследования показали, что обогащенный кальций не так легко усваивается организмом, как минерал, содержащийся в коровьем молоке, заявил он.

Как объясняет врач-педиатр Роман Плахов, растительное молоко действительно не может полноценно заменить коровье, так как не содержит в себе необходимого количества белков и микроэлементов.

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"По количеству полезных веществ и нутриентов растительное и животное молоко — это небо и земля. Растительное молоко не может заменить животное, как бы производители его ни обогащали и ни усиливали микроэлементами и нутриентами. И, наконец, натуральный кальций будет усваиваться куда лучше, чем добавленный извне", — говорит он.

Популярность растительного молока педиатр связывает с тем, что многие считают, что взрослые люди не могут переваривать молоко животного происхождения. По мнению Плахова, это не более чем миф, появившийся потому, что "где-то в мире у кого-то есть факт наличия лактазной недостаточности".

Как отмечает врач-диетолог Наталья Нефедова, взрослые способны усваивать коровье молоко, если у них нет аллергии на некоторые вещества, которые оно содержит.

"То, что говорят, будто коровье молоко — для телят, а не людей, — это неправда, — обращает внимание диетолог. — Но у человека может быть аллергия на белки коровьего молока, например, на казеин, который не разрушается даже при термической обработке, и человеку нельзя есть даже выпечку на молоке. При этом аллергия на другие белки — те, которые разрушаются при высоких температурах, — не помешает человеку есть, например, блины или сдобные булки".

Еще одной причиной для отказа от коровьего молока Наталья Нефедова называет непереносимость лактозы — однако, по ее словам, в таких случаях можно использовать молоко без лактозы или перед употреблением "принимать таблетку с ферментом лактазы".