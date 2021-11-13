"Бей и беги": может ли стресс спровоцировать онкологическое заболевание

Мой опыт

Когда я узнала свой диагноз — рак молочной железы, то долгое время до этого чувствовала себя в безысходной ситуации, эмоционально измученной, видела себя в тупике и не видела ни одного выхода. Это был период глубокого уныния. Я пыталась ходить к психологу, разбираться в себе, в своих семейных отношениях, но, бросила, вероятно, еще не была готова признать, что у меня есть проблемы и мне нужна помощь специалиста. Мне казалось, что эти беседы не успокаивают и сглаживают острые углы взаимоотношений, а лишь подчеркивают их остроту. Было сложно признать необходимость задуматься, меняться самой и уже тогда менять отношения. Я испытывала именно его — фоновый стресс, да что там испытывала — жила в нем.

Личный опыт нашей группы

Я опросила участников нашей группы взаимопомощи онкологических пациентов "Про Жить", правда или нет, что до своего онкологического диагноза, они долгое время находились в стрессовой ситуации?

Вот какие истории я услышала:

• Героиня моего предыдущего рассказа Евгения (ссылка на статью) очень переживала за здоровье своего маленького сына, днем посещала с ним врачей, ночью работала. Диагноз: лимфома.

• Молодая женщина, 35+, недавно закончила лечение лейкемии у своей маленькой дочери. Как только у дочки был полностью завершен 2ух годичный курс терапии, узнала свой диагноз — рак молочной железы.

• Девушка, 20+, напряженно днем и ночью училась, подрабатывала, жила, не замечая дня и ночи, мечтала получить престижный диплом. Диагноз: лимфома.

• Молодой мужчина, 35+, со сложными чувствами к собственной матери, тяжелым детством, очень переживал за материальное положение своей собственной семьи, сложное рождение долгожданного сына. Диагноз: рак кишечника.

• Женщина, 55+, пережила тяжелый развод с мужем, с несправедливыми обвинениями, сложный раздел имущества, смерть матери, инсульт отца. Диагноз: рак молочной железы.

• Женщина, 40+, развелась из-за того, что узнала, что у мужа есть вторая семья, взяла ипотеку, работает на двух работах, подрабатывает в любое свободное время, чтобы содержать себя и сына. Диагноз: рак молочной железы.

Итоги моего небольшого опроса были таковы — многие из участников группы подтверждают наличие долгого изнурительного стресса. Некоторые сказали, что именно в момент, как только им показалось, что жизнь налаживается, череда трудностей и беспокойств окончилась, сразу выяснился онкологический диагноз.

Foto: Paola Chaaya / cc

Что говорят врачи?

Авторитетный научный вебсайт Livescience опубликовал интервью с профессором Шейли Творогер, которая работает в Онкологическом центре во Флориде, США. Она рассказала, что утверждение, "стресс вызывает рак" — научно не доказано. Но длительный стресс вполне может рассматриваться, как один из факторов, участвующих в росте и развитии раковой опухоли.

В стрессовых ситуациях выделяется гормон кортизол, который, если проще, звучит как команда "бей и беги". Нашим предкам он помогал сражаться и удирать от опасности, угрожающей нашей жизни. Но наше тело не приспособлено выделять кортизол на постоянной основе, хронический стресс вызывает изменения в организме, в том числе снижает защитную функцию иммунной системы. Иммунная система в норме отслеживает и борется с атипичными клетками, но в угнетенном состояния является открытой дверью для роста и развития раковых клеток.

Что говорят психологи?

Если обратится к психологам, то Элида Эванс, ученица одного из основателей психологии Карла Юнга, после исследования 100 онкологических пациентов, сделала следующие заключения: "Рак — симптом наличия в жизни больного неразрешенных проблем. Для онкологических пациентов свойственно ставить на первое место интересы окружающих".

Немецкий онколог Рике Герд Хаммер, изучив 10 000 случаев рака, выяснил, что первые признаки заболевания раком появлялись через 1-3 года после эмоциональной травмы.

Он описывает пациента и его опыт так: "…ты изолируешь себя и не пытаешься поделиться своими эмоциями с другими. Ты печален, но никому не рассказываешь, что тебя мучает…".

Закапсулированные и зажатые негативные эмоции вызывают изменения в мозге, а он посылает неадекватную информацию в определенную часть тела. Изменения в мозге вызывают снижение иммунитета и, как следствие, могут вызвать возникновение раковых заболеваний.

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От онкопсихологов можно также услышать, что рак это "болезнь неотреагированных обид". Сюда же добавляют пожирающую вину и не излитый гнев. Обида, вина часто умножаются на чувство собственной неполноценности, постоянным недовольством собой.

Человек, затаивший обиду или чувствующий собственную вину, ежедневно, сам того не осознавая, пожирает себя изнутри, образно говоря, маленькой ложечкой ежедневно выедает в себе дырку, которая и приводит к разбалансировке всех регуляционных систем организма, что в свою очередь ведет к онкологическим заболеваниям. Часто, при одномоментном сильном стрессовом шоке, люди задумываются о походе к психологу, но при ежедневных рутинных разъедающих эмоциях очень редко, понимают, что им нужна помощь специалиста. Так было и со мной.

Путь к себе каждый из нас найдет сам. Помните совет психологов о том, что все эмоции, особенно негативные, нужно выражать? Чтобы иметь возможность их выразить, нужно чувствовать себя и уметь честно признаваться себе в том, какие эмоции сейчас обуревают, даже, если в этом стыдно признаться. Чтобы почувствовать себя, нужно начать бережно и с любовью к себе относится, а любовь поможет справиться с любыми болезнями и трудностями.

В заключение, хочу поделиться замечательными словами писателя и философа Экхарта Толле: "Доводилось ли вам видеть дуб в состоянии стресса, или дельфина, пребывающего в мрачном расположении духа, лягушку, страдающую заниженной самооценкой, кошку, которая не может расслабиться, или птицу, обремененную обидой. Поучитесь у них умению мириться с настоящим".

Всех тех, кто узнал о своем онкологическом диагнозе, лечится или находится в ремиссии, и кому необходима поддержка, приглашаем в группу взаимопомощи онкологических пациентов "Про Жить" — https://pardzivot.lv

Будем признательны за помощь, в том числе в виде пожертвований, реквизиты группы здесь — https://pardzivot.lv/#contact