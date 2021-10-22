Береги глаза смолоду: как ежедневно заботиться о своем зрении

Сегодня одним из важнейших факторов, влияющих на зрение и здоровье глаз, является широкое применение компьютеров и других гаджетов.

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Как ежедневно заботиться о здоровье глаз, выбрать подходящие глазные капли и какие профилактические меры принимать для сохранения зрения, рассказывает клинический фармацевт Любовь Блажевич.

Главные факторы, отрицательно влияющие на зрение, это неблагоприятная генетика, недостаточное освещение на рабочем месте, вредные привычки, в том числе курение и употребление алкоголя, неполноценное питание, чрезмерная нагрузка и длительное время, проведенное у экранов компьютеров и других гаджетов.

Глазам может навредить не столько длительное нахождение у экранов, сколько неправильная гигиена зрения: например, если экран расположен слишком близко от глаз, слишком ярок, загрязнен или устарел, если недостаточно освещения. Кроме того, если долго смотреть в экран, то это мешает морганию глаз, что, в свою очередь, сушит глаза и может вызвать синдром сухого глаза.

Чтобы по возможности уменьшить это неблагоприятное воздействие, рекомендуется каждый час не менее пяти минут делать упражнения для глаз — посмотреть вдаль, направо, налево, закрыть глаза и совсем легко их помассировать.

Как выбирать глазные капли?



В настоящее время в аптеках продаются самые разнообразные капли — увлажняющие для уставших или сухих глаз, капли, уменьшающие воспаление, капли для покрасневших глаз, гигиенические глазные капли и салфетки.

Увлажняющие капли подразделяются в зависимости от длительности эффекта, которая зависит от формы активного компонента. Чем проще препараты, тем более кратковременный эффект они обеспечивают. Один из простейших увлажнителей — это аналог натуральных слез. Такие увлажняющие капли рекомендуется применять несколько раз в день, так как их действие быстро проходит.

Гели и глазные капли нового поколения стоят дороже, зато обеспечивают более длительный увлажняющий эффект. Есть капли, которые достаточно применять только один раз в день.

Однако не все глазные капли совместимы с контактными линзами, поэтому при выборе препарата на это нужно обращать внимание.

Витамины, упражнения, сон



При большой нагрузке на зрение полезны витамины для глаз. Биологически-активные добавки для глаз чаще всего содержат экстракты черники, очанки, бархатцев, лютеин, витамины A и E, жирные кислоты Омега-3 и цинк. В некоторые БАДы добавлены также другие растительные экстракты, минеральные вещества, витамины и аминокислоты.

Фармацевт подчеркивает, что о глазах нужно заботиться с рождения. Не рекомендуется давать детям долго смотреть с близкого расстояния на игрушки и другие предметы, а также в книги и особенно в экраны гаджетов. Для растущего организма это особенно важно, поскольку глаза, так же, как все остальные органы, развиваются и еще окончательно не сформировались и поэтому больше подвержены неблагоприятному воздействию.

Взрослым также нужно помнить об основных правилах ухода за зрением и при длительной нагрузке хотя бы через час, а лучше чаще, делать пятиминутный перерыв и выполнять упражнения для глаз.

Также нужно следить за тем, чтобы питание было сбалансированным и разнообразным — это обеспечит организм всеми необходимыми минеральными веществами и витаминами, необходимо также позаботиться о качественном сне — не менее 7-8 часов в день — и регулярном отдыхе на свежем воздухе.