Березовый сок, почки и молодые листья: дары природы для нашего здоровья

Березовый сок — настоящий вестник весны. Причем нам полезен не только он, но и березовые почки. Как правильно собирать и хранить березовый сок и какую пользу нашему организму могут принести березовые почки? Консультируют сертифицированный специалист по питанию Лиене Сондоре и клинический фармацевт Илзе Приедниеце.

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Березовый сок весной — это не только хорошая традиция, но и отличный способ увеличить количество ежедневно выпиваемой жидкости, которую многие потребляют недостаточно, подчеркивает Лиене Сондоре. Березовый сок — это диетический напиток, так как он содержит очень мало калорий (приблизительно 3-5 ккал на 100 мл). Зато он содержит витамины и минералы, такие как кальций, калий, железо, цинк и другие, а также сахара, такие как глюкоза и фруктоза. Однако их концентрация невелика, поэтому не стоит ожидать, что, выпив стакан сока, мы получим ежедневно необходимые витамины и минералы. Кроме того, что состав сока у каждого дерева может отличаться.

Березовый сок — тонизирующе и укрепляющее средство с мочегонным действием, используемое для очищения организма, рассказывает фармацевт Илзе Приедниеце. Его можно применять также в косметических целях, например, для ухода за кожей и ополаскивания волос.

Как собирать сок?

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Фармацевт подчеркивает, что его начинают собирать, когда земля уже оттаяла и в березах начинает циркулировать сок. Для сбора сока выбирают экологически чистые места, в солнечных местах сок будет более сладким. Собирать сок нужно в чистую тару, пригодную для хранения пищевых продуктов.

Собранный сок хранят в прохладном месте и употребляют свежим сразу или сбраживают, чтобы пить летом. В свежий сок добавляют веточки черной смородины, лимонную корку или изюм. Сок можно также заморозить, использовать в кулинарии.