Березовый сок, почки и молодые листья: дары природы для нашего здоровья
Foto: Shutterstock

Березовый сок — настоящий вестник весны. Причем нам полезен не только он, но и березовые почки. Как правильно собирать и хранить березовый сок и какую пользу нашему организму могут принести березовые почки? Консультируют сертифицированный специалист по питанию Лиене Сондоре и клинический фармацевт Илзе Приедниеце.

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Березовый сок весной — это не только хорошая традиция, но и отличный способ увеличить количество ежедневно выпиваемой жидкости, которую многие потребляют недостаточно, подчеркивает Лиене Сондоре. Березовый сок — это диетический напиток, так как он содержит очень мало калорий (приблизительно 3-5 ккал на 100 мл). Зато он содержит витамины и минералы, такие как кальций, калий, железо, цинк и другие, а также сахара, такие как глюкоза и фруктоза. Однако их концентрация невелика, поэтому не стоит ожидать, что, выпив стакан сока, мы получим ежедневно необходимые витамины и минералы. Кроме того, что состав сока у каждого дерева может отличаться.

Березовый сок — тонизирующе и укрепляющее средство с мочегонным действием, используемое для очищения организма, рассказывает фармацевт Илзе Приедниеце. Его можно применять также в косметических целях, например, для ухода за кожей и ополаскивания волос.

Как собирать сок?

Березовый сок, почки и молодые листья: дары природы для нашего здоровья
Foto: Shutterstock

Фармацевт подчеркивает, что его начинают собирать, когда земля уже оттаяла и в березах начинает циркулировать сок. Для сбора сока выбирают экологически чистые места, в солнечных местах сок будет более сладким. Собирать сок нужно в чистую тару, пригодную для хранения пищевых продуктов.

Собранный сок хранят в прохладном месте и употребляют свежим сразу или сбраживают, чтобы пить летом. В свежий сок добавляют веточки черной смородины, лимонную корку или изюм. Сок можно также заморозить, использовать в кулинарии.

Специалист по питанию предупреждает, что у незнакомых продавцов сок следует приобретать с осторожностью и в этом случае сок должен быть маркированным. Но лучше покупать сок только у проверенных продавцов.

Если березового сока очень много, используйте его для приготовления чая, кофе, а также весенних супов. Сок можно хранить в чистой посуде, в прохладном месте и использовать как слабосброженный прохладительный напиток в летний зной. Его можно также заморозить в пластмассовых контейнерах или мешочках и использовать позже по мере необходимости.

Лечебная сила березы

Полезен не только березовый сок — в лечебных целях используются также березовые почки, листья и кора, рассказывает клинический фармацевт. В березовых почках содержатся различные активные вещества — эфирное масло, флавоноиды, органические кислоты, дубильные, смолистые, бродильные вещества, селен, кальций, витамин C и другие. Березовые почки собирают ранней весной — с марта и до распускания почек. Чтобы беречь природу, почки рекомендуется собирать с деревьев, предназначенных для вырубки: березовые ветки срезают, связывают и сушат на сквозняке около пяти недель, затем обрывают почки руками или стряхивают, очищают и продолжают сушить при комнатной температуре. Почки можно хранить до двух лет в сухом месте, в стеклянной, бумажной или картонной таре.

Березовые листья собирают в начале лета. Они содержат флавоноиды, эфирное масло, дубильные вещества, сапонины, каротин, витамины C и PP, цинк и другие ценные элементы.

Березовые почки и листья обладают мочегонным, желчегонным и антисептическим действием. Их применяют при заболеваниях мочевых путей, а также при нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта. Они способствуют пищеварению и уменьшают вздутие живота, обладают также противовоспалительным и мочегонным действием. Более эффективны почки, но широко применяются также и листья. Березовые листья и почки применяют наружно для компрессов от боли, при заболеваниях кожи, для косметических процедур — для ухода за кожей головы и укрепления корней волос. Однако их не рекомендуется применять во время беременности и кормления ребенка грудью.

Природная сила березовых и еловых почек

Березовый сок, почки и молодые листья: дары природы для нашего здоровья
Foto: Shutterstock

В лечебных целях используются не только березовые почки. Например, в народной медицине используются также еловые почки, рассказывает фармацевт. Еловые почки собирают ранней весной, и они содержат эфирное масло, смолу, дубильные вещества, флавоноиды, минералы — марганец, железо, витамин C, каротин. Они обладают антибактериальным действием, мочегонным эффектом и уменьшают спазмы. Еловые почки применяются при заболеваниях верхних дыхательных путей и кожи, а также для ванн при болях в суставах.

Специалист по питанию подчеркивает, что еловые почки используются также в кулинарии. Молодые еловые побеги и молодая, нежная хвоя обладают кислым, пикантным вкусом. Они немного напоминают по вкусу лимонный перец, поэтому их можно использовать в качестве приправы. Свежемолотую молодую хвою добавляют в салаты, в кефир вместе с камой, в зеленые смузи.

Для более длительного хранения еловые и сосновые почки добавляют в мед, который через пару месяцев приобретет вкус почек. Его желательно употреблять по ложке в день.

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