Без права голоса: почему возникает хрипота и воспаление гортани и как их лечить

Когда в воздухе уже чувствуется запах весны и все ярче светит солнце, так и хочется оставить дома шапку и шарф, расстегнуть куртку и насладиться дуновением весеннего ветра.
Однако, пока погодные условия еще изменчивы и по-прежнему распространены вирусы, не нужно слишком торопиться, так как это может привести к хрипоте и воспалению гортани. О том, как лечить хрипоту и что может стать причиной воспалению голосовых связок, рассказывает клинический фармацевт Илзе Приедниеце.
Причиной хрипоты зачастую является ларингит, то есть воспаление гортани, которое может быть острым или хроническим, объясняет фармацевт. Острый ларингит обычно длится от трех до семи дней, а хронический — больше трех недель. Причиной его могут быть бактериальные или вирусные инфекции, например, риновирусы, аденовирусы или коронавирусы. В то же время причиной хрипоты могут быть слишком сильный стресс или беспокойство, перенапряжение голосовых связок, аллергены, химические испарения, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), хронический синусит, употребление алкоголя, курение, грибковые заболевания, астма, прием медикаментов, травмы, а также доброкачественные и злокачественные образования в гортани и других местах. Поэтому, чтобы лечить хрипоту, нужно понять ее истинную причину.
При ГЭРБ содержимое желудка вместе с желудочной кислотой попадает обратно в пищевод и рот, раздражая слизистую оболочку горла, что может спровоцировать развитие воспаления в гортани.
Режим тишины
Клинический фармацевт подчеркивает, что во время лечения воспаления гортани важно соблюдать режим покоя для голосовых связок, то есть режим тишины — меньше говорить и меньше напрягать голосовые связки. Часто мы ошибочно думаем, что, говоря шепотом, мы бережем голосовые связки, однако все наоборот: этим мы подвергаем голосовые связки еще большей нагрузке.
В период лечения необходимо пить больше жидкости — воды, теплых чаев. Однако следует избегать горячих напитков и пищи. Избегайте раздражающих веществ, курения и употребления алкоголя. Для более быстрого выздоровления можно использовать паровые ингаляции, для которых подойдут ромашка, эвкалипт или шалфей.
Сосательные таблетки, пастилки и конфеты с такими травами, как исландский мох, облепиха, алоэ и подорожник, снимают хрипоту и першение в горле. Полезен экстракт исландского лишайника мха — в пастилках, сиропах и спреях. Он хорош не только при хрипоте, но и при сухом, раздражающем кашле, раздражении слизистой горла и воспалении горла. Содержащиеся в экстракте слизистые вещества покрывают, защищают и увлажняют слизистые оболочки полости рта и горла, снимая раздражение в горле и сухой кашель. Аэрозоли, содержащие масла облепихи и календулы, помогают снять раздражение ротовой полости и слизистой оболочки гортани.
Если виноват рефлюкс
Другой распространенной причиной раздражения голосовых связок является рефлюкс. В случае ГЭРБ необходимо изменить рацион питания — избегать острой и жирной пищи и соблюдать другие рекомендации по здоровому питанию, подчеркивает фармацевт. Некоторые продукты питания, например, кофе, шоколад, мята, чеснок, лук или алкоголь, могут усугубить симптомы. Рекомендуется есть меньшими порциями и не есть за три часа до сна, спать на левом боку, бросить курить и, при необходимости, принимать лекарства, снижающие выделение желудочной кислоты.
Хрипота как побочное явление
Хрипота может быть вызвана также приемом некоторых медикаментов, объясняет Илзе Приедниеце. Нежелательным побочным эффектом от приема ингалируемых противоастматических средств — глюкокортикоидов также может быть хрипота. В этом случае может помочь полоскание рта водой сразу после использования ингалятора. Ингибиторы АПФ, такие как эналаприл, используемые для лечения высокого кровяного давления, могут вызывать кашель, сухость во рту, боль в горле, а также хрипоту. О замене медикаментов нужно проконсультироваться с врачом.
Ретиноиды, используемые для лечения акне, также могут вызывать сухость в горле и охриплость. Диуретики, антидепрессанты, антигистаминные препараты, миорелаксанты и другие лекарства могут вызывать сухость во рту. Поэтому важно следовать указаниям врача по дозировке и режиму приема лекарств. Обязательно пейте ежедневно достаточное количество воды и при необходимости пользуйтесь увлажнителями воздуха в помещении.
Наденьте шапку
Фармацевт напоминают, что для заботы о здоровье, в том числе о голосовых связках, важны профилактика и здоровый образ жизни. Рекомендуется сбалансированное питание, с ежедневным включением в рацион фруктов и овощей, богатых антиоксидантами — витаминами С, А и Е, которые помогают поддерживать здоровье слизистых оболочек. Также важно выбирать одежду и головные уборы, соответствующие сезону, и носить шарф. Во время распространения вирусных заболеваний нужно принимать все профилактические меры — чаще мыть руки или проводить дезинфекцию, соблюдать дистанцию и т. д.