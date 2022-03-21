Без права голоса: почему возникает хрипота и воспаление гортани и как их лечить

Когда в воздухе уже чувствуется запах весны и все ярче светит солнце, так и хочется оставить дома шапку и шарф, расстегнуть куртку и насладиться дуновением весеннего ветра.

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Однако, пока погодные условия еще изменчивы и по-прежнему распространены вирусы, не нужно слишком торопиться, так как это может привести к хрипоте и воспалению гортани. О том, как лечить хрипоту и что может стать причиной воспалению голосовых связок, рассказывает клинический фармацевт Илзе Приедниеце.

Причиной хрипоты зачастую является ларингит, то есть воспаление гортани, которое может быть острым или хроническим, объясняет фармацевт. Острый ларингит обычно длится от трех до семи дней, а хронический — больше трех недель. Причиной его могут быть бактериальные или вирусные инфекции, например, риновирусы, аденовирусы или коронавирусы. В то же время причиной хрипоты могут быть слишком сильный стресс или беспокойство, перенапряжение голосовых связок, аллергены, химические испарения, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), хронический синусит, употребление алкоголя, курение, грибковые заболевания, астма, прием медикаментов, травмы, а также доброкачественные и злокачественные образования в гортани и других местах. Поэтому, чтобы лечить хрипоту, нужно понять ее истинную причину.