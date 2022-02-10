Без шрамов. Латвийские хирурги впервые провели эндоскопическую операцию на щитовидной железе

Клиника хирургии 1-й Рижской больницы внедряет новый вид хирургии щитовидной железы — эндоскопическую операцию с доступом через подмышечную впадину.

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Операции на щитовидной железе обычно выполняются путем разреза на передней части шеи, примерно по 2-3 см в каждую сторону от средней линии, но в процессе заживления часто образуются рубцы. Операция включает удаление всей или части щитовидной железы.

Хирурги 1-й Рижской больницы Сергей Климчук и Ирина Лиепиня вместе с приглашенным профессором Альбертасом Даукшасом из Каунасской клиники впервые в Латвии провели две эндоскопические операции на щитовидной железе через подмышечную впадину.

Каунасская клиника прежде была единственной в странах Балтии, где хирургическое вмешательство проводится с доступом к щитовидной железе через подмышечную впадину. Год назад хирурги Рижской 1-й больницы проходили стажировку в Каунасе и освоили этот метод.

При планировании операции был приобретен подмышечный подъемник - первый в Латвии подобный инструмент.

Как и у любого метода лечения, у этой операции есть показания и противопоказания. Операция на щитовидной железе через подмышечную впадину возможна у пациентов с узлом в одной доле и не должна выполняться у пациентов с хроническим аутоиммунным тиреоидитом и подозрением на злокачественное новообразование. Также важен индекс массы тела пациента.

Операция уникальна тем, что патологическую долю щитовидной железы удаляют, не оставляя визуального дефекта. Разрез делается в подмышечной впадине длиной 3-4 см, шов косметический.

Оперировались женщины в возрастной группе от 30 до 40 лет. У одной пациентки щитовидная железа выросла в передней части шеи и вызывала дискомфорт. Операция позволила избавиться от визуального дефекта и жить без шрама на шее.

Foto: 'Publicitātes foto

Foto: 'Publicitātes foto

После операции на щитовидной железе больной наблюдается в течение 3-4 часов в отделении реанимации. Это необходимо для безопасности пациента, так как в первые часы возможны осложнения. Затем прооперированного переводят в стационарное отделение.

Пациента обычно выписывают в день операции, но может потребоваться остаться в больнице еще на один-два дня. Болевой синдром не ощущается, а физическая активность не ограничивается. Перед выпиской из стационара пациент получает консультацию эндокринолога.

В Рижской 1-й больнице операция на щитовидной железе без рубца в области шеи доступна как новый вид услуги тем пациентам, у которых нет противопоказаний для подобной манипуляции.

Чтобы пациент с патологией щитовидной железы мог получить полный цикл диагностических, лечебных и реабилитационных услуг, в Клинике хирургии создан Центр диагностики и лечения патологии щитовидной железы. Пациентам доступны консультации врачей-специалистов, необходимые диагностические и лабораторные исследования, а также хирургическое лечение и реабилитация после операции.