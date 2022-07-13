"Болело так, что вызывала скорую". Можно ли положить конец беспомощности женщин во время менструации?

Боли в спине возникают как у мужчин, так и у женщин. И у женщин, как и у мужчин, бывает мигрень. Но что означает менструальная боль, может понять только женщина. Из-за болезненных месячных девочки пропускают школу, студентки не могут посещать лекции, а женщины трудоспособного возраста ежемесячно выбиты из колеи, не в силах сосредоточиться и нормально функционировать. Многие женщины проводят несколько дней в месяц, не живя, а пытаясь выжить, ведь никто не даст больничный и не освободит от обязанностей из-за этого "особого" состояния.

Испания сделала шаг к новому будущему — в начале мая в зарубежных СМИ появилась информация о возможных поправках к закону, которые ежемесячно предоставляли бы женщинам, страдающим от болезненных месячных, "отпуск по болезни". Если закон вступит в силу, то оплачиваемые отпуска будут предоставляться с заключением врача, но они не будут доступны женщинам, чей менструальный дискомфорт описывается как легкий. Время покажет, станет ли Испания первой европейской страной, которая введет такое правовое регулирование, но даже сама инициатива вновь выдвинула на первый план важную тему.

Стоит добавить, что в испанском контексте речь идет не только об оплачиваемых отпусках. Законопроект является частью более широкой реформы, включающей снижение НДС на различные средства гигиены, так называемый налог на тампоны и предоставление бесплатных средств гигиены в государственных учреждениях, сообщает иностранная пресса.

Однако, как это часто бывает в жизни — где есть перемены, там возникают и новые проблемы. Поскольку у женщин месячные бывают только на определенном этапе их жизни, возникает вопрос о дискриминации других работников, особенно мужчин. Далее идет аспект конфиденциальности, ведь в таком сценарии женщина должна информировать работодателя о глубоко личных вещах. И, наконец, насколько высокой может быть цена такого отдыха? Возможно, работодатель сочтет, что сотрудник, который работает как часы и не пропускает ни одного рабочего дня, более достоин повышения, премии или прибавки к зарплате, чем тот, кто занят меньше дней в процентном отношении.

Пока представители отрасли и лица, принимающие решения, обсуждают необходимость внесения поправок в закон, факт остается фактом — многие женщины страдают от мучительных менструальных болей. Эти боли заставляют чувствовать себя самым бессильным человеком в мире. Иногда речь идет о конкретных заболеваниях, иногда — о дисменорее или нарушениях менструального цикла, но поиск наиболее эффективных способов снятия боли был и остается на повестке дня. Потому что страдание и жизнь в боли — не норма.

Спасибо спирали!

Лина, доверившая нам свою историю, "познакомилась" с менструальной болью с самых первых месячных, и с годами становилось все хуже.