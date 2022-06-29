Болезнь нашего времени. Грыжа межпозвоночного диска: оперировать или нет?

Каждый когда-нибудь слышал историю: наклонился, чтобы поднять тяжелую сумку, ребенка или тазик — и не смог разогнуться. Возможно, вы и сами переживали такое. При неравномерном распределении нагрузки на позвоночник вполне реально заработать грыжу межпозвоночного диска.

Ситуация с грыжей диска обычно решается двумя кардинально противоположными способами — с операцией или без нее, но и первый вариант не гарантирует полного исчезновения болей. Как жить с грыжей диска и как с ней уживаться?

Нога уже не двигалась. Операция грыжи диска

Повседневная работа Агнесе тесно связана с перемещением тяжелобольных пациентов. И хотя принципы эргономики и биомеханики для нее не новы, она подчеркивает, что действия других людей невозможно предсказать — пациент может сделать неожиданное движение или потерять равновесие, и в этот момент ассистент забывает о своем здоровье. "Пока ты молод и здоров, то не верится, что может случиться такая напасть. Вот почему принципы бережного отношения к себе порой соблюдаются лишь частично".

Из-за подобных событий четыре года назад у Агнесе образовалась грыжа межпозвонкового диска. "Помню, в октябре начала болеть спина. Какое-то время мучилась и пыталась жить с болью, она немного утихла, но через месяц вернулась с новой силой. Боли в пояснице были настолько сильными, что "стреляло" в ноги и таз. Было тяжело спать, я просыпалась ночью. Конечно, работать и даже самостоятельно одеваться тоже было тяжело".