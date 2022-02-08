Болезнь-невидимка. Депрессия: как ее распознать и вылечить?

Covid-19 продолжает распространяться, ограничения сохраняются, из-за чего все чаще высказываются серьезные опасения о влиянии пандемии на психическое здоровье людей.

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Кризис, стремительно меняющиеся условия, длительное нахождение в изоляции и неизвестность относительно будущего провоцируют проблемы с психическим здоровьем, в том числе депрессии, которой не всегда уделяется достаточно внимания. О том, как распознать депрессию и в условиях пандемии заботиться о душевном самочувствии, рассказывают психотерапевт-психиатр Сандра Пуце и фармацевт Занда Озолиня.

Депрессия — это не слабоволие



В Латвии до сих пор существуют различные предубеждения относительно психического здоровья, например, депрессия часто воспринимается как слабоволие, когда "надо просто взять себя в руки и работать", хотя на самом деле это очень серьезное заболевание, подчеркивает С. Пуце. Депрессия — один из видов расстройств настроения, который влияет на эмоции, когнитивные функции, поведение и физические функции организма. Это заболевание, для которого характерно подавленное настроение в течение большей части дня без видимых причин и неспособность испытывать чувство радости в течение как минимум двух недель.

Согласно руководству по распознаванию и лечению депрессии, разработанному специалистами Центра профилактики и контроля заболеваний, на депрессию указывает несколько признаков, например, человек испытывает чувство тоски, подавленности или безнадежности в течение последнего месяца, снижение интереса к вещам и занятиям, которые раньше приносили ему удовлетворение.

Признаки депрессии могут также включать в себя слабость, утомляемость, потерю веса без медицинской причины, нарушения сна, длительный прием снотворных или бензодиазепинов (транквилизаторов). У пациентов с депрессией также могут быть жалобы на проблемы с памятью, трудности с концентрацией внимания, симптомы тревоги (внутреннее напряжение, беспокойство, сердцебиение, головокружение, удушье, комок в горле, приступы паники) и другие необъяснимые с медицинской точки зрения соматические жалобы, не имеющие четкой причины или диагноза. К факторам риска депрессии относятся одиночество, насилие, социально-экономические проблемы, бедность, а также курение, употребление наркотиков и алкоголя.

Влияние пандемии

Foto: Panther Media/Scanpix



Пандемия Covid-19 усугубила риски для психического здоровья, связанные не только с возможным заболеванием и ограничениями, но и с потерей близких, изоляцией, потенциальной потерей дохода и другими аспектами. Также, по данным Всемирной организации здравоохранения, во время пандемии возрастают риски употребления алкоголя и других одурманивающих веществ, а также бессонницы и тревоги.

Психотерапевт-психиатр объясняет, что хотя многие люди адаптировались к условиям пандемии, в обществе есть определенные группы, которым в условиях пандемии приходится тяжелее других, например, молодежь, которой в этом возрасте необходимо приобретать знания, жизненный опыт и навыки социализации, а также строить отношения, дружбу и познавать любовь. Кроме того, у молодых людей в настоящее время ограничены возможности для занятий любимыми видами спорта и хобби и они проводят слишком много времени в виртуальной, а не в реальной среде.

Относительно депрессии у молодежи эксперт отмечает, что немаловажным фактором является микроклимат в семье, так как неблагоприятные переживания в раннем детстве (насилие, психотравмирующие ситуации, потеря матери в возрасте до 11 лет) повышают чувствительность личности к стрессу в дальнейшей жизни. По данным Всемирной организации здравоохранения, у 22,9% взрослых нарушения настроения и 31% тревожных нарушений связаны с неблагоприятным жизненным опытом в детстве. Например, частое запугивание в детстве может способствовать повышенному риску суицида, депрессии, тревожности и алкогольной зависимости спустя почти 40 лет, поясняет специалист.

Лечение проблем, связанных с психическим здоровьем

Foto: PantherMedia/Scanpix



Усталость, астению и эмоциональное выгорание можно лечить с помощью психотерапии, отдыха, нормализации сна и содействия всякого рода положительным эмоциям. Психотерапевт-психиатр призывает не стесняться и говорить о проблемах психического характера со специалистом (семейным врачом, психологом, неврологом, психотерапевтом, психиатром), который оценит ситуацию и поможет найти оптимальное решение проблемы. Для лечения депрессии используются биологические методы — медикаментозное лечение, светотерапия, депривация сна, а также психологическое лечение психотерапией — поддержка, семейная, психодинамическая, когнитивно-поведенческая терапия, а также привлечение междисциплинарных команд.

С. Пуце подчеркивает, что наилучший терапевтический эффект достигается при сочетании нескольких методов лечения. Также важно, чтобы пациент находился под наблюдением семейного врача или специалиста. При этом методы лечения депрессии зависят от степени ее тяжести: например, при легкой депрессии может быть достаточно консультаций врача для регулярной оценки психического состояния пациента, изменений в образе жизни и психотерапии.

Одним из признаков тяжелой депрессии является риск суицида, поэтому в этих случаях рассматривается необходимость лечения в стационаре, где пациент будет получать медикаментозную терапию, а также психологическое и психотерапевтическое лечение с привлечением междисциплинарной команды, в составе которой могут быть специалисты по арт- и двигательной терапии, музыкальной и танцевальной терапии, драма-терапии, психолог, психотерапевт, диетолог, физиотерапевт, эрготерапевт и другие специалисты. Для большинства пациентов комбинированная терапия более эффективна, чем просто психотерапия или антидепрессанты, добавляет С. Пуце.

Советы по укреплению психического здоровья



На психическое здоровье сильно влияет эмоциональное состояние человека, о котором часто забывают до тех пор, пока оно значительно не ухудшится. Фармацевт Занда Озолиня отмечает, что важно заниматься тем, что нам нравится. Полезными могут быть физическая активность, разговоры или запись в дневнике. В трудные минуты не нужно бояться обращаться за помощью к окружающим, делиться своими эмоциями и переживаниями как в радости, так и в горе.

Какой бы тяжелой ни была окружающая вас ситуация, нужно уметь сохранять позитив и положительные мысли, а также искать способы, как освободиться от проблем, накопившихся в течение дня. Следует помнить, что как для физического, так и для психического здоровья очень важен дневной ритм — сон, отдых, физическая активность, здоровое питание, позитивные люди и вера в завтрашний день.