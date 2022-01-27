Болезнь, затяжной стресс, неудачное окрашивание: как остановить выпадение волос

Стресс, неудачное окрашивание и даже перенесенный COVID-19 могут спровоцировать выпадение волос. Врачи называют это реактивной алопецией и успокаивают — в таких случаях процесс обратим.

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Остановить потерю волос помогут устранение причины и правильно подобранный уход. Какие средства восстановят волосы и простимулируют их рост — в материале "Газеты.Ru".

С выпадением волос, спровоцированным какими-либо факторами воздействия, сталкиваются многие люди — врачи называют это реактивной алопецией. "Под "реактивной" мы подразумеваем реакцию организма на какое-либо негативное воздействие: болезнь, стресс или эксперименты с волосами, к примеру, неудачное окрашивание или прически, вызывающие постоянное натяжение волос — афрокосички, тугие хвосты и даже микрокапсульное наращивание", — объясняет Алтана Базылева, косметолог-дерматолог.

Механизм, запускающий реактивное выпадение волос, зависит от причины. Например при болезни, затяжном стрессе или приеме лекарств иммунная система реагирует таким образом, что часть волос, которые находятся в фазе активного роста и в норме должны оставаться в ней, преждевременно переходят в фазу выпадения. А вот после неудачного окрашивания волосяные фолликулы ослабевают в результате воздействия агрессивных компонентов или ожога кожи в результате некорректного применения краски.

По словам врача, во всех вышеперечисленных случаях алопеция является обратимым процессом.

Foto: Pixabay.com

Первоначальной и самой важной задачей является устранение или минимизация фактора, который явился причиной выпадения волос. После перенесенной болезни и затяжного стресса Алтана Базылева рекомендует использовать средства, направленные на улучшение кровоснабжения волосяных фолликулов и продление фазы роста волоса: "Это могут быть сыворотки, лосьоны и шампуни, содержащие кофеин, гинкго билоба, никотиновую кислоту".

Подойдут также продукты с такими веществами, как миноксидил, аминексил и пептиды. "Миноксидил улучшает кровоснабжение путем расширения сосудов, питающих волос. При применении этого препарата возможны побочные явления, поэтому использовать его нужно только по назначению врача. Аминексил препятствует отвердеванию коллагена вокруг устья волосяного фолликула, таким образом обеспечивая его нормальное кровоснабжение. Пептиды активируют столовые клетки волосяных фолликулов и возмещают недостаток факторов роста, необходимых для активации фазы роста волоса", — рассказывает Алтана Базылева.