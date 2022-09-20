Боли, усталость, перепады настроения: как понять, что ребенку не хватает витаминов

Детям не всегда удается с пищей получить все витамины, ежедневно необходимые для хорошего здоровья. На недостаток в организме конкретных витаминов обычно указывают разные признаки, которые у каждого ребенка могут отличаться.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

К тому же в повседневной жизни мы не всегда склонны обращать на это внимание и думать, что это может свидетельствовать о нехватке какого-то конкретного витамина или минерального вещества. Что это за признаки и какие витамины наиболее важны для детей, объясняют педиатр и семейный врач Евгений Бондин и фармацевт Зане Мелберга.

"Обычно основой здоровья и хорошего самочувствия ребенка являются достаточная физическая активность, сбалансированное питание, оптимальное количество сна, а также свежий воздух, однако иногда этого бывает недостаточно. Например, теперь дети намного больше своего свободного времени проводят в помещениях возле экранов, что может повлиять на усвоение витамина D и негативно отразиться на здоровье в долгосрочной перспективе. Кроме того, стремительные перемены в окружающей среде, связанные в том числе и с пандемией Covid-19, могут вызывать у детей больше стресса и беспокойства по поводу происходящего. Поэтому возникают вопросы о недостатке витаминов и минеральных веществ, что требует продуманного способа компенсации — сначала следует оценить их поступление естественным способом, и, если это не дает результата, то и в виде добавок", — объясняет педиатр Евгения Бондин.

Что может говорить о нехватке витаминов и питательных веществ в организме?

Слабый иммунитет и боли в процессе роста



Одним из первых сигналов, связанных с нехваткой витамина D в организме детей, являются регулярные болезни, например, повышенная температура или какие-нибудь заболевания верхних дыхательных путей. К признакам слабого иммунитета относятся также длительная усталость, бессонница и частое появление высыпаний. Это происходит потому, что одной из основных функций витамина D является содействие нормальному функционированию иммунной системы. Регулярные заболевания могут говорить и о том, что ребенку не хватает витамина С, который также помогает поддерживать нормальную работу иммунной системы.

"О дефиците витамина D могут также свидетельствовать жалобы на боли в ногах по вечерам или в ночное время. Происходит это потому, что витамин D не только помогает поддерживать здоровье костей и нормальную работу мышц, что важно в процессе роста ребенка, когда у него формируется скелет и растут кости, но и помогает кальцию усваиваться и сохраняться в организме на нормальном уровне. В свою очередь кальций необходим детям не только для поддержания здоровья костей, но и для хорошего здоровья зубов — они меньше портятся и бывают более крепкими", — объясняет фармацевт Зане Мелберга.

Витамин D легче всего получить летом, когда он синтезируется в организме под воздействием солнечных лучей, и труднее осенью и зимой, когда солнце в Латвии светит значительно меньше. Рекомендуемая суточная доза витамина D для детей в возрасте от 1 до 10 лет составляет от 1000 до 2000 МЕ, в свою очередь для детей в возрасте от 11 до 17 лет — от 3000 до 4000 МЕ. Витамин D можно ежедневно получать с пищей, однако он содержится в продуктах не в таком большом количестве, которое требуется в течение суток, — в лучшем случае можно получить только около 20 % от суточной дозы. Поэтому обычно его нужно принимать дополнительно.

Усталость и изменение поведения





Foto: Shutterstock

Постоянная усталость, потеря аппетита и выраженные колебания настроения у ребенка могут быть одним из первых сигналов, говорящих о нехватке в организме витаминов группы В, особенно В6, В9 и В12. Дети могут чувствовать себя более слабыми, а также быть более нервными и раздражительными. Это потому, что большинство витаминов группы В отвечает за нормальное функционирование нервной системы, а также помогает снижению усталости и слабости. Недостаток витаминов группы В можно объяснить тем, что организм не в состоянии запасать их. Витаминов В6 и В9 больше всего в брокколи, шпинате и спарже. Витамин В12 содержится в продуктах животного происхождения, например, в мясе или яйцах. Однако дети зачастую склонны избегать употребления конкретных продуктов питания, к тому же в наше время различные пищевые продукты в процессе производства теряют часть полезных витаминов, что также уменьшает возможность получать их в необходимом количестве. Например, необходимая ребенку суточная доза витамина В12 составляет от 0,9 до 1,8 микрограммов.

Трудности с концентрацией и ухудшение зрения



Если ребенок жалуется на трудности с концентрацией в школе или при выполнении домашних заданий, это может свидетельствовать о нехватке в детском организме жирных кислот omega-3. На недостаток omega-3 могут указывать также расстройства памяти и ухудшение зрения, например, когда требуется разглядеть что-либо вдали или вблизи. Omega-3 очень важны для детей, посещающих как детский сад, так и школу, так как его основная задача — помогать в обеспечении нормального функционирования мозга и зрения. Нехватка жирных кислот у детей в первую очередь связана с тем, что сам организм эти жирные кислоты не производит. Кроме того, многие семьи обычно редко употребляют в пищу морепродукты, к примеру, жирную рыбу или рыбий жир, которые отличаются высоким содержанием ценных жирных кислот. Например, детям в возрасте от 4 до 8 лет надо принимать примерно 250 мг EPS/DHS в день или два раза в неделю есть морепродукты, к примеру лосось.



Боль в мышцах и перепады настроения



О пониженном уровне магния в организме, как и о недостатке витамина D, может сигнализировать боль во время активных фаз роста. Нехватка магния может быть связана также с расстройствами сна, резкими перепадами настроения, например, только что ребенок был гиперактивным, а уже в следующее мгновение — печальный и подавленный. Выраженное беспокойство и нервозность из-за посещения детского сада или учебного процесса в школе также могут свидетельствовать о нехватке магния. Это происходит потому, что магний в организме помогает обеспечивать нормальную работу мышц и энергетический метаболизм. Больше всего магния в зеленых овощах — шпинате и брокколи, а также в бобовых, овсяных хлопьях и разных орехах, к примеру, в миндале и лесных орехах.



Продуманный прием витаминов





Foto: Publicitātes foto

Детям, как и взрослым, получая здоровую и сбалансированную пищу, не всегда удается ежедневно принимать все необходимые организму питательные вещества. К тому же многие дети привередливы в еде и не всегда отдают предпочтение здоровому питанию. Компенсация нехватки витаминов и минеральных веществ за счет их дополнительного приема является нормальной практикой, но это должно быть ответственным и продуманным процессом. Например, родители могут тщательно оценить состояние ребенка, расспросить о самочувствии, принять во внимание пищевые привычки, а также проконсультироваться с врачом или фармацевтом. Помимо этого, раз в год рекомендуется делать профилактический анализ крови, чтобы убедиться в уровне соответствующих витаминов и минеральных веществ в организме.

В аптеках доступны пищевые добавки в разной форме, к примеру, в виде сиропов, бальзамов, таблеток, жевательных конфет и спреев. Основное различие между формами витаминов и минеральных веществ — в удобстве их употребления, например, таблетки надо запивать негазированной водой, что иногда может усложнять процесс. Между тем жевательные конфеты для детей могут показаться более интересными и удобными — они обладают дополнительным вкусом, а также имеют интересную форму, что может мотивировать к их ежедневному употреблению самых маленьких. В свою очередь средства в жидкой форме быстрее усваиваются организмом.