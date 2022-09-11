Британские ученые: депрессия не связана с низким уровнем "гормона счастья" — серотонина

Новое исследование британских ученых, которые не нашли связи между низким уровнем "гормона счастья" — серотонина — и депрессией, стало одним из наиболее резонансных за последнее время. Авторы этой научной работы пришли к выводам, которые ставят под вопрос методы лечения депрессии как психического расстройства.

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Когда Саре было чуть больше 20 лет, у нее случилось первое в ее жизни серьезное психическое расстройство. Врачи, прописавшие ей лекарство, сказали, что оно похоже на "инсулин для диабетиков". Таблетки должны были исправить химический дисбаланс в ее мозгу, а принимать их нужно было всю жизнь.

У матери Сары был диабет первого типа, поэтому она отнеслась к предписанию медиков со всей серьезностью.

Сара продолжала принимать таблетки, даже несмотря на то, что ей становилось от них только хуже: в итоге она даже начала слышать голоса, говорящие ей покончить с собой, после чего ей сделали электросудорожную терапию (ЭСТ).

Утверждение врачей, что Сара нуждалась в лекарстве, как диабетик — в инсулине, не имело под собой научных оснований. Однако заключение о "химическом дисбалансе" в мозгу Сары, которое она получила от медиков, не было чем-то необычным.

"Чувствуешь предательство со стороны людей, которым ты доверял", — говорит она.

Многим психиатрам давно известно, что низкий уровень серотонина не играет главную роль в развитии депрессии — для них в этом последнем исследовании нет ничего нового. Однако общественный резонанс, вызванный результатами этой научной работы, говорит нам, что для многих это стало открытием.

Правда, некоторые интерпретировали результаты исследования по-своему и радикально, решив, что антидепрессанты не работают в принципе. Врачи опасаются, что сбитые с толку пациенты резко бросят прием лекарств, получив взамен синдром отмены, или абстиненцию.

Британский Национальный институт здравоохранения и совершенствования медицинской помощи (NICE) утверждает, что прием антидепрессантов нельзя прекращать резко, за исключением случаев, в которых необходима неотложная медицинская помощь. Медленное снижение дозы может свести синдром отмены к минимуму.

Что показали результаты исследования?

Авторы научной работы изучили 17 исследований и обнаружили, что у людей с депрессией уровень серотонина не отличался от его уровня у людей, не страдающих этим психическим расстройством.