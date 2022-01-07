Бросай курить, вставай на лыжи! Как малоподвижность и нездоровое питание убивают наше сердце и сосуды

В холодную погоду мы охотнее остаемся в помещениях. "Домоседству" способствует также пандемия Covid-19 ведь у большинства людей удаленная работа, кроме того, многие возможности развлечений вне дома все еще запрещены или действуют с ограничениями.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

К тому же прошли новогодние праздники, которые мы отметили за богато накрытым столом, часто ели сытные блюда и не соблюдали чувство меры. Как подобный образ жизни может повлиять на наше здоровье и как своевременно предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, объясняют кардиолог и специалист по эхокардиографии Илзе Зандарте и фармацевт Зане Мелберга.

В последние годы сердечно-сосудистые заболевания являлись основной причиной смертности в Латвии — в 2019 году 15 тысяч умерших или 55% от общего количества умерших. Наиболее распространенными сердечно-сосудистыми заболеваниями в Латвии являются коронарная болезнь сердца (стенокардия, инфаркт миокарда) и нарушения сердечного ритма.

"Активный образ жизни, а также разнообразный и сбалансированный рацион являются главными предпосылками для хорошего здоровья и долгой жизни. Учитывая современный образ жизни и вызванные пандемией Covid-19 обстоятельства, можно отметить, что людям стало намного сложнее соблюдать эти условия. В последние два года все более актуальными становятся ожирение и проблемы лишнего веса. К тому же эти проблемы не только вызывают повседневный дискомфорт, но и увеличивают возможность заболеть разными болезнями — в том числе сердечно-сосудистыми заболеваниями", — объясняет кардиолог.

Основные причины сердечно-сосудистых заболеваний:

генетика (наследственность), пол и возраст — эти факторы невозможно изменить, и они способны повлиять на возможность развития заболеваний сердца и давления.

нездоровый образ жизни, в том числе неправильное питание и недостаточная физическая активность, являются следующими важными факторами, способными повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Как говорит И. Зандарте, это подтверждено и на практике — пациенты все чаще признаются, что во время пандемии меньше двигаются, больше времени проводят дома и едят нездоровую пищу, что не хорошо, если мы хотим уберечь себя от подобных проблем со здоровьем.

лишний вес, который является глобальной проблемой, — с этим сталкиваются по крайней мере 800 млн человек в мире. Данные Всемирной Организации здравоохранения показывают, что у людей с избыточным весом не только выше риск сердечно-сосудистых заболеваний, но и в два раза выше возможность попасть в больницу в результате инфицирования вирусом Covid-19 и вызванных им осложнений.

вредные привычки, например, курение или чрезмерное употребление алкоголя. Это одни из наиболее частых факторов, способствующих возникновению сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых жителей Латвии.



Какие симптомы свидетельствуют о сердечно-сосудистых заболеваниях?

давящая боль в груди;

нехватка дыхания;

учащенное сердцебиение, нарушения ритма;

отеки.



Советы, как избежать сердечно-сосудистых болезней

1. Следите за уровнем артериального давления

Артериальная гипертензия или повышенное кровяное давление является одной из наиболее частых причин сердечно-сосудистых заболеваний среди жителей Латвии. Нормальное артериальное давление — 120/80 мм рт. ст., а граница повышенного давления 140/90 мм рт. ст. Если показатели выше нормы, то надо обратиться к семейному врачу, чтобы понять причину повышенного давления. Измерять артериальное давление надо каждому по крайней мере раз в год, во время ежегодного осмотра у семейного врача, чтобы проверить свое состояние здоровья. Если артериальное давление нестабильное, то измерять его следует каждый день.

"В аптеках доступны аппараты для измерения давления двух видов — автоматические и мануальные со стетоскопом. Автоматические аппараты для измерения давления измеряют как пульс, так и давление и предназначены для использования дома, так как облегчают считывание показателей. Аппараты, измеряющие давление на плече, показывают пульс и давление более точно. Фармацевт может проконсультировать о выборе наиболее подходящего аппарата для измерения давления, а также о правильном его использовании", — объясняет фармацевт.

Foto: 'Publicitātes foto

2. Проверяйте уровень холестерина

Нормальный уровень общего холестерина должен быть 5 ммоль/л, а уровень холестерина низкой плотности ("плохого") должен быть до 3 ммоль/л. Холестерин откладывается на стенках кровеносных сосудов и создает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Частоту измерений уровня холестерина устанавливает семейный врач.

3. Регулярно двигайтесь

Рекомендуется запланировать время для ежедневной физической активности. Это могут быть зарядка, особенно актуальные зимой лыжи и коньки, а также прогулки на свежем воздухе. Специалист рекомендует каждому за день проходить от 7 000 до 10 000 шагов, так как это полезно для здоровья сердца. Регулярные движения также снижают плохой холестерин, повышают хороший и уменьшают артериальное давление.

4. Обращайте внимание на индекс массы тела и на питание

Каждому время от времени следовало бы рассчитывать свой индекс массы тела (ИМТ) по формуле: вес в килограммах разделить на рост в метрах в квадрате. Нормальный ИМТ равен 25, превышение этой отметки свидетельствует о лишнем весе. Если ИМТ выше 30, то это является первым сигналом о том, что пора начинать беспокоиться из-за ожирения. Важно ввести регулярные приемы пищи, придерживаться сбалансированного рациона, делая акцент на овощи, рыбу, бобовые, зерновые, зелень, орехи, семечки и пряности.

5. Принимайте витамин D

Фармацевт напоминает, что прежде чем начать прием витамина D, желательно сделать анализы, чтобы установить необходимую дозировку. Это особенно важно в зимний период, когда меньше всего солнечного света. Витамин D доступен в разных формах, например, в жидком виде, тогда его можно накапать на кусочек хлеба и съесть, или в капсулах, которые принимают, запивая стаканом негазированной воды.