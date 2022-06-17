Быстрее, выше, сильнее: как заботиться о физической активности детей

Лето — время, когда дети могут радоваться каникулам и провести теплые месяцы активно и содержательно. В то же время в Латвии ситуация с объемом физической активности детей вызывает беспокойство — например, исследование Центра профилактики и контроля заболеваний в 2020 году показало, что четверть девятилетних детей в Латвии имеют избыточный вес, и одним из факторов риска здесь является недостаточная физическая активность.

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Руководитель общества APEX и главный тренер Кристине Цера и психолог в области клинической психологии и психологии здоровья Гундега Улме рассказывают о том, какие физические нагрузки лучше всего подходят для детей во время летних каникул и какую пользу они приносят для развития ребенка.

Привычки формируются в детстве



Привычки здорового образа жизни формируются уже в раннем детстве — именно тогда закладываются основы заботы о себе, своем теле и разуме в будущем. Также в детстве приобретаются знания и навыки, которые потом пригодятся на протяжении всей жизни, так как важно, чтобы мы занимались спортом грамотно.

Клинический психолог объясняет, что регулярная физическая активность в детстве имеет как краткосрочные, так и долгосрочные преимущества. Физическая активность положительно влияет на здоровье в целом — как физическое, так и психическое. Уровень энергии также в целом повышается. Это также показывает ребенку желаемую модель поведения на всю жизнь. В то же время, как отмечают оба специалиста, вызывает беспокойство тот факт, что лишь небольшая часть детей и подростков выполняют необходимый объем физической активности — для ребенка до подросткового возраста это 60 минут упражнений умеренной или высокой интенсивности в день, плюс три раза в неделю силовые упражнения и упражнения для укрепления костей и мышц.

Цель и процесс





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Развитие ребенка, мы рассматриваем через несколько сфер развития — физическую, когнитивную, эмоциональную, социальную и моральную, и регулярная физическая активность оказывает положительное влияние на каждую из них. Что касается морального развития, Г. Улме отмечает, что в спорте существуют правила, которые гласят, что только справедливое отношение к себе, товарищам по команде и соперникам позволяет победить, — это так называемые принципы честной игры (Fair play) в спорте. Спорт также учит искать ответы на вопросы, например, как реагировать на успех или неудачу друга, когда этот друг также является конкурентом, что может быть очень непросто.

Сертифицированный главный тренер К. Цера объясняет, что рекомендуется привлекать детей к занятиям спортом с пяти лет, а до этого возраста им нужно разрешать играть, посещать детские площадки и т. д. Г. Улме добавляет, что рекомендуется пробовать разные виды спорта до 12 лет, чтобы научиться как можно большему количеству различных движений и укрепить двигательные навыки. После этого можно оценить и понять, в каких видах спорта специализироваться и продолжать заниматься. Психолог также подчеркивает, что никогда не поздно начать водить ребенка на спортивные занятия или иным образом поддерживать его физическую активность, поскольку его всестороннее развитие является главной целью, а серьезный спорт и достижения — следующим шагом.