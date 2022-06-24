Целебные травы Янова дня: что, когда и как собирать?

Если верить песням Лиго, то все травы и цветы, сорванные вечером Янова дня, обладают целительной и волшебной силой. В этой вере, конечно, большое значение имеет и самовнушение, однако среди Яновых трав действительно есть и такие, что содержат лекарственные вещества и могут помочь в борьбе с различными недугами.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

О свойствах Яновых трав и их применении во врачебных целях консультирует доктор фармацевтики, профессор Рижского университета им. Страдыня Вия Эниня.

Прежде чем отправиться в леса и поля за Яновыми травами, познакомимся с растениями, которые можно использовать не только для того,чтобы сплести венок, но и в лечебных целях, и укрепить здоровье.