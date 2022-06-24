1 5
Когда правильней собирать Яновы травы?
Целебные травы Янова дня: что, когда и как собирать?
Foto: LETA

Если верить песням Лиго, то все травы и цветы, сорванные вечером Янова дня, обладают целительной и волшебной силой. В этой вере, конечно, большое значение имеет и самовнушение, однако среди Яновых трав действительно есть и такие, что содержат лекарственные вещества и могут помочь в борьбе с различными недугами.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

О свойствах Яновых трав и их применении во врачебных целях консультирует доктор фармацевтики, профессор Рижского университета им. Страдыня Вия Эниня.

Прежде чем отправиться в леса и поля за Яновыми травами, познакомимся с растениями, которые можно использовать не только для того,чтобы сплести венок, но и в лечебных целях, и укрепить здоровье.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
1 5
Когда правильней собирать Яновы травы?

Source

DELFI Woman

Sharing Options

0

Source

DELFI Woman

Tags

Лекарственные травы Лиго
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
Выгодные предложения для празднования Лиго
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Лучшие фудкорты и популярные места уличной еды в Таллинне
За кулисами Wolt: новые облачные магазины Wolt Market
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Идеи для семейного отдыха с детьми