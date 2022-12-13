Цена ошибки - жизнь. Что не так в здравоохранении и надо ли наказывать врачей?

Присяжный адвокат Илзе Вилка, представитель Латвийской ассоциации врачей (LĀB), говорит, что безопасность пациентов часто сравнивают с авиацией, где в случае аварии сначала ищут не виновного пилота, а системную ошибку. Ее коллега Рональд Рожкалнс, специализирующийся на медицинских делах, сравнивает ошибки врачей с дорожным движением — если водитель не хотел вызвать аварию, но она произошла, он все равно несет ответственность. Кто прав?

Представьте ситуацию, в больнице медсестра зовет врача — больному очень плохо, он посинел, а врач отвечает: "Подождите, я кофе допью и приду!". Это пример невыполнения врачом своих обязанностей. Другая ситуация — врач наблюдает за больным, сомневается, анализы противоречивые. Доктор принимает решение, но делает неправильный выбор - и наносит вред здоровью пациента. "Можно ли сказать, что обе эти ситуации одинаковы и обе уголовно наказуемы?" — спрашивает Илзе Вилка.

В конце 2019 года президент LĀB Илзе Айзсилниеце подняла вопрос о декриминализации врачебных ошибок, потому что они "случаются у всех и не всегда виноваты врачи, виноваты могут быть несколько человек".

В Министерстве юстиции была создана постоянная рабочая группа, но, по словам Вилки, во время пандемии она прекратила работу, но сейчас планирует продолжить. "LĀB считает, что статья №138 Уголовного кодекса, которая касается уголовной ответственности врачей, должна быть сформулирована более четко.