Чистота как привычка. Можно ли полностью уберечь себя от вредных бактерий?

Чистота в доме? Полностью избавиться от бактерий не получится даже с лучшими средствами гигиены. Бактерии поджидают нас на каждом углу. И больше всего их — в обычной швабре.

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При одном упоминании бактерий у нас возникают неприятные ассоциации. Мы стремимся избавиться от них: дезинфицируем, отмываем и вычищаем места, где они могут скапливаться. Бактерии крошечные, размером всего 0,001 миллиметра. И они сами по себе живые существа, даже если состоят только из одной клетки. Бактерии размножаются путем деления и имеют все необходимое для жизни: механизм деления, белки для снабжения себя энергией и генетический материал. Бактерии самодостаточные организмы.

Большинство из нас считают бактерии чем-то отвратительным. Они повсюду, особенно в доме. По данным немецкого портала Statista, обычная швабра возглавляет список предметов с наибольшим содержанием бактерий: в среднем на ней можно найти миллиард бактерий на десять квадратных сантиметров. Один миллиард? Да! Швабра буквально притягивает и собирает в себе все бактерии дома.

Домашнее хозяйство как резервуар бактерий





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Бытовая губка, популярная во многих странах и предназначенная, прежде всего, для обеспечения чистоты на кухне, сама по себе не так чиста. Если губка использовалась часто, то в ней сосредоточилось 100 миллионов бактерий на десять квадратных сантиметров.

Бытовые губки и тряпки представляют собой идеальную среду обитания для бактерий, так как они почти всегда влажные, а в их волокнах скапливаются различные частицы пищи. Очистка губок моющим средством в горячей воде или в микроволновой печи может на короткое время уменьшить количество бактерий, но бактерии способны выживать и в экстремальных условиях.

Например, одни из наиболее распространенных, встречающихся в губках, принадлежат к семейству Moraxellaceae — Ацинетобактеры, и они часто устойчивы к антибиотикам. Например, если эти бактерии попадают в организм через раны, они могут вызвать такое заболевание, как пневмонию. Они особенно опасны для пожилых людей или тех, у кого слабая иммунная система.

Чтобы избежать скопления бактерий, губки следует регулярно менять. Нет общих рекомендаций относительно того, как часто это надо делать, но решения следует принимать, оценивая внешний вид и и их запах.