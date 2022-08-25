Читать, танцевать, правильно дышать: 7 полезных привычек для мозга

Ваш мозг создан не для того, чтобы думать. Его главное предназначение — быть менеджером гигантской биохимической фабрики вашего тела.

Управлять движением более 600 мышц, поддерживать баланс десятков гормонов, распределять кровь в объеме нескольких тысяч литров в день, контролировать переваривание пищи и управлять сотнями других процессов. Ваши идеи, планы и проекты имеют для мозга второстепенное значение. Именно на них он чаще всего экономит энергию. Но, зная законы его нейробиологии, вы можете создать условия, в которых ему будет выгоднее направить больше ресурсов на решение ваших задач.

Экспериментируйте

У вашего мозга есть когнитивный резерв — способность сохранять высокую производительность, несмотря на нагрузки, травмы, возрастные изменения и стресс. Все задачи — от контроля дыхания до написания компьютерного кода — он решает благодаря нейронным сетям, то есть связям между нервными клетками. Если при перегрузке основных связей он может задействовать дополнительные, вы не почувствуете снижение производительности даже в экстренной ситуации. Проблема в том, что обычно мы изо дня в день решаем одни и те же задачи. А чтобы помочь мозгу строить новые нейронные связи и наращивать когнитивный резерв, нужно регулярно получать новый опыт.

В спорте есть такое понятие — muscle confusion. Мышцы растут лучше, а жир сжигается быстрее, если вы напрягаете разные мышечные группы, варьируете уровень нагрузки и тип упражнений. По такому же принципу работает механизм расширения нейронных связей. Чтобы не застревать в ментальной рутине, старайтесь периодически удивлять собственный мозг. Нейробиолог Lawrence C. Katz называет такой подход нейробикой. Основная идея: делайте привычные вещи непривычным способом. Если вы правша, попробуйте чистить зубы левой рукой (и наоборот), проложите новый маршрут до места работы, каждую неделю переставляйте вещи в доме и на рабочем месте, чаще меняйте обои на компьютере, попробуйте новый браузер.