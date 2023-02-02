Что будет, если на месяц отказаться от кофе: 6 удивительных эффектов

Если вы заметили, что кофе не лучшим образом влияет на ваше состояние, попробуйте отказаться от любимого напитка хотя бы на несколько недель и последите за тем, как изменится самочувствие, пишет doctorpiter.ru

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Кофе — один из самых спорных напитков с точки зрения врачей и диетологов. Очень уж много у него как и положительных, так и отрицательных свойств.

Так что же все-таки делать: отказаться от кофе навсегда или, наоборот, пить его почаще? Большинство экспертов сходятся во мнении, что лучшим решением будет прийти к умеренности — если, конечно, у вас нет противопоказаний к кофе. Совсем перестать пить этот напиток стоит, если ваш организм плохо на него реагирует — например, если каждый раз после появляются изжога, учащенное сердцебиение и бессонница.

Но что будет, если попробовать месяц совсем не пить кофе? Диетологи Тэмми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос объяснили, что произойдет с вашим организмом.

Ваш сон будет крепче



Кофе ускоряет работу мозга и нервной системы — именно поэтому он так хорошо бодрит. Однако если пить его менее чем за 6 часов до отхода ко сну, вы можете столкнуться с бессонницей или проснуться на следующее утро разбитым и сонным. Полный отказ от кофе сделает уже через месяц ваш сон более глубоким и полноценным.



Вы станете реже посещать стоматолога



Вы замечали, что у любителей кофе темнеет со временем зубная эмаль? Как отмечают врачи, этот напиток вредит вашим зубам не только с точки зрения эстетики. Дело в том, что кофеин провоцирует сухость во рту. А чем суше ваш рот, тем больше риск столкнуться с кариесом.

Поэтому отказ от кофе сможет снизить вероятность проблем с зубами.

Ваша кожа будет стареть медленнее



Кофе действительно богат антиоксидантами, которые защищают организм от воздействия свободных радикалов и преждевременного старения. Однако есть у кофейных зерен и другая неприятная особенность: кофеин снижает скорость выработки главного белка красоты и молодости — коллагена. Отказавшись от кофе, вы поможете своей коже сохранить тонус и защитите ее от морщин.



Давление вернется к норме



Кофе повышает давление — это всем известный факт. У врачей есть несколько версий, почему так происходит: например, есть предположение, что кофеин провоцирует выброс адреналина, который как раз повышает давление. Другие врачи полагают, что кофеин блокирует синтез гормона, который расширяет сосуды. В любом случае, отказ от кофе поможет избегать краткосрочных скачков давления.



Полезные витамины и минералы будут лучше усваиваться



Есть исследование, авторы которого выяснили: высокие дозы кофеина мешают всасываться витаминам группы В, кальцию, железу, магнию. Кроме того, переизбыток кофе провоцирует дефицит витамина В6. Такой эффект, уверены ученые, будет наблюдаться у тех, кто получает больше 300 миллиграммов кофеина за сутки. Для сравнения: в одной чашке черного кофе — около 95 миллиграммов.



Вы сможете похудеть



Обычный кофе без добавок почти не содержит калорий. А вот если добавить в него жирные сливки, сироп и сахар — то тогда калорийность напитка может сравняться с калорийностью сытного обеда.

Две чашки такого кофе в день — и вы легко можете добавить к калорийности своего обычного меню примерно 500 лишних единиц. Так что полный отказ от кофе поможет скидывать примерно по 500 граммов в неделю.