Что бывает, когда важнейшее о безопасном сексе трудно понять?

Сегодня в Латвии дети получают знания о сексуальном и репродуктивном здоровье в рамках компетентностного подхода в образовании. Соответственно, никто точно не знает, что именно ребенок усвоил по каждому из учебных предметов. Но особенно важно, чтобы дети с нарушениями душевного характера, обучающиеся в школах по специальной программе, многократно, сообразно своему возрасту и уровню развития, повторяли знания о своем теле, гигиене, проявлениях сексуальности. Почему это особенно важно? "Если детям и подросткам без нарушений душевного характера достаточно пару раз все рассказать, то для таких детей этого мало. Нужны регулярные занятия и в школьном возрасте, и позднее," признает Ивета Келле, руководитель общества Papardes Zieds.

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Международные исследования показывают, что люди с нарушениями душевного характера втрое чаще подвержены риску сексуального использования, чем их сверстники без нарушений. Другие исследования показывают, что девушки с нарушениями душевного характера гораздо чаще оказываются в положении, а после рождения ребенка новая беременность наступает быстрее, чем у девушек без нарушений душевного характера.

Какими знаниями о сексуальном и репродуктивном здоровье обладают молодые люди с нарушениями душевного характера, пыталось выяснить исследование, проведенное обществом "Papardes zieds" в рамках проекта Фонда интеграции общества "Защита сексуального и репродуктивного здоровья и прав молодежи с нарушениями душевного характера в 2021 году’’.

Молодым людям с нарушениями душевного характера задавались различные вопросы об их сексуальности и сексуальном образовании. Некоторые примеры.

Тебе когда-нибудь объясняли, как устроено женское тело и как мужское? О сексе рассказывали?

Только в школе, в восьмом классе.

Ты помнишь, что тебе рассказывали?

Не особо.

Психолог тебя учил, как устроены тела у женщин и мужчин, чем они отличаются?

Нет.

Но хоть где-то ты этому учился?

В школе. В школе рассказывали.

А как ты оцениваешь то, что тебе рассказывали в школе, насколько это было ценно?

Это на самом деле было очень, очень ценно.

В каком отношении ценно?

Во-первых, когда обо всем этом заговорили, я ничего про это не знал. Пока не началась анатомия в школе, я ничего про это не знал.

В каком классе это было?

В девятом. Я ничего об этом не знал. Я не обращал на это внимания. Когда начались эти темы о сексуальности, я реально понял, что есть такой организм, один принимает, другой не принимает.

Чтобы смело говорить о сексуальности

Если мы хотим быть инклюзивным обществом, нехватка просвещения о сексуальном и репродуктивном здоровье не может быть проблемой только молодежи с нарушениями душевного характера. Только просвещением не добиться идеальной ситуации, когда молодые люди с нарушениями душевного характера не страдают от сексуального насилия, не подвергают ему других и способны строить отношения, не приводящие к нежелательной беременности.

"Но можно сделать максимум возможного, регулярно просвещая не только детей, юношей и девушек с нарушениями душевного характера, но и их родителей и тех, кто окружает их в школах, дневных центрах заботы и социальных учреждениях, позднее — в групповых квартирах,"- рассказывает Ивета Келле.

„Необходимо учитывать, что люди с нарушениями душевного характера чаще всего отличаются неспособностью планировать, организовывать свои будни, оценивать, что им нужно. Поэтому важно, чтобы такие люди, вступая в сексуальные отношения, уже знали, о чем спрашивать, а работники могли ответить, выдать презервативы или записать и сводить к врачу," рассказывает Эва Вилькина, возглавляющая общество Cerību spārni и уже почти 20 лет работающая с людьми с нарушениями душевного характера.

Просвещение нужно всем

В ходе исследования общества Papardes zieds опрашивались не только молодые люди с нарушениями душевного характера, но и работающие с ними сотрудники социальных служб. Они признавали, что коллеги зачастую мало информированы, опираются на устаревшие взгляды и стереотипы, избегают обсуждать проявления сексуальности своих подопечных. Если о контрацепции говорить нетрудно, и в этом отношении может помочь визит к гинекологу или урологу, то вопросы, затрагивающие мастурбацию, проявление симпатий вызывают напряженность у самих работников и потому не обсуждаются.

"Я думаю, что до сих пор некоторые работники толком не понимают клиента, особенно с более тяжкими нарушениями. Нет понимания, что человек слабо осознает, что с собой делать и как справиться. Обязательно надо время от времени рассказывать об этом человеку, просто показать место, где это можно делать (мастурбировать). Если ему скажут или даже отведут в соответствующее место, он, возможно, и не станет это делать на глазах у всех в столовой," признала в интервью сотрудница одного из учреждений социального обслуживания.

Уважительное отношение

"Мы все желаем, чтобы к нам относились с уважением, пониманием и сочувствием независимо от нашей неспособности или немочи. Если трудно говорить о сексуальности, регулярные занятия на эту тему могли бы укрепить уверенность всех участников обсуждения интимных вопросов — и людей с нарушениями душевного характера, и опекающих их лиц, и других окружающих.

"Молодые люди с не очень тяжкими нарушениями могут мечтать о полных любви отношениях, детях и семье точно так же как все остальные. У них самих время от времени, а у окружающих постоянно возникают вопросы, способны ли они принять на себя ответственность за своих детей? Это бывает очень по-разному, и каждый случай не похож на другие. Но соблюдать гигиену и безопасный секс в пределах своих способностей учить надо всех," признает Ивета Келле.