Что делать, если ребенок часто болеет: советы семейного врача

Посещение ребенком детского сада может стать сложным периодом для многих родителей. Появляются новые заботы, ребенок может часто болеть. В связи с этим возникают вопросы: сколько болезней в этот период считается нормальным и что делать или не делать родителям, если их ребенок часто болеет? Консультируют семейный врач Зане Зитмане и фармацевт Синтия Юревича.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Почему ребенок часто болеет?



Дети детсадовского возраста могут болеть от 6 до 8 раз в год, а в некоторых случаях и 12 раз в год могут быть нормой, объясняет семейный врач З. Зитмане. Такие заболевания могут длиться до 14 дней.

Важно помнить, что иммунитет ребенка еще не созрел, поэтому, столкнувшись с большим количеством возбудителей болезней в окружающей среде, ребенок может заболеть. Также нужно напомнить, что дети часто засовывают в рот руки, а также игрушки, и трогают лицо, поэтому важно приучать детей к личной гигиене уже в раннем возрасте, подчеркивает семейный врач.

В детском саду ребенок подвергается воздействию вирусов и бактерий в новой среде. Кроме того, когда ребенок начинает посещать детский сад, стресс также становится одним из основных факторов, снижающих иммунитет ребенка. Поэтому при поступлении в детский сад желательна постепенная адаптация, чтобы уменьшить у ребенка стресс.

Фармацевт Синтия Юревича рекомендует — если посещение детского сада вызывает у ребенка стресс, ему могут помочь препараты магния, выбрать которые помогут врач или фармацевт.

Что делать, если ребенок заболел?



Если ребенок заболел, нужно дать ему отдохнуть, подчеркивает семейный врач. Нужно употреблять достаточное количество жидкости, а лекарства — только по необходимости и по назначению врача. Соблюдайте профилактические меры — регулярно проветривайте помещение, обеспечьте сбалансированное питание, гуляйте на свежем воздухе, следите за соблюдением режима дня, и не забывайте о важности витамина D и личной гигиены.

Если семейный врач подозревает у ребенка иммунодефицит, он направит ребенка к специалисту, объясняет семейный врач. Это может происходить при частых бактериальных инфекциях, длительных заболеваниях, очагах инфекции, локализованных в нетипичных местах, частом пребывании в стационаре и использовании внутривенных антибактериальных препаратов.

Дети дошкольного возраста чаще всего заражаются вирусами верхних дыхательных путей, такими как риновирус, аденовирус, респираторно-синцитиальный вирус, грипп. Также часто встречаются парвовирус B19, розеола, вирус Коксаки, гастроэнтерит. Бактериальные инфекции включают стрептококк группы А, который может вызывать импетиго, тонзиллит и скарлатину.

Общие меры по укреплению иммунитета



Для того чтобы ребенок часто не болел, следует соблюдать меры профилактики, подчеркивает семейный врач. Необходимо:



с раннего возраста приучать ребенка мыть руки и соблюдать личную гигиену;

ежедневно обеспечивать ребенку сбалансированный рацион;

ежедневно гулять с ребенком;

соблюдать режим дня;

регулярно проветривать помещения;

принимать витамин D.



Фармацевт также подчеркивает важность витамина D в укреплении иммунитета — если ребенок получает полноценное и соответствующее возрасту питание, то витамин D является единственным витамином, который необходимо пополнять. Однако в сезон вирусов прием витамина С также может обеспечить дополнительную защиту.



Чего не следует делать?



Чего не следует делать родителям, когда их ребенок болен? Семейный врач призывает не паниковать. Если ваш ребенок болен, не следует водить его в детский сад, общественные места, где много людей. Дайте ребенку отдохнуть и выспаться, не перенапрягайте его. Также не давайте ему лекарства без необходимости или без консультации врача.

