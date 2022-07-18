Что делать, если укачивает в дороге: полезные советы от медиков

Летом мы намного чаще отправляемся в поездки на отдых как в Латвии, так и за ее пределами, пользуясь разными транспортными средствами — автомашинами, самолетами, водным транспортом.

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Однако иногда могут возникать ситуации, когда передвижение доставляет неприятные сюрпризы — появляются тошнота, головокружение и другие симптомы, характерные для кинетоза или болезни движения. Что такое кинетоз, что может его вызывать и как лучше подготовиться к дороге, объясняют оториноларинголог Илзе Добеле и фармацевт Зане Мелберга.

"Когда у человека во время путешествия каким-либо транспортным средством возникают такие симптомы, как, к примеру, тошнота — это нормальное и физиологическое явление. Многие люди просто принимают тот факт, что во время путешествий у них бывают тошнота и не вестибулярные головокружения, но в медицине это называют кинетозом, а обычно принято называть также болезнью движения. В народе это обычно называют еще болезнью путешествий или морской болезнью. Важно упомянуть также, что то, что болезнь называют морской болезнью, не означает, что она может быть вызвана только передвижением по воде. Это связано также с поездками в автотранспорте и полетами на самолете", — объясняет оториноларинголог.

Кинетоз или болезнь движения возникает, потому что рецепторы равновесия среднего уха, зрения и глубокой мускулатуры воспринимают раздражители внешней среды по-разному. В результате возникает конфликт восприятия импульсов, из-за чего и появляются соответствующие симптомы. Например, человек читает книгу в машине, которая едет по извилистой дороге. Внутреннее ухо чувствует, что человек перемещается, однако мышцы подают сигнал, что он сидит. То же самое подтверждает и зрение, так как глаза смотрят в одну точку — в книгу. Зафиксировав подобное несоответствие, организм воспринимает его как неправильное, подает сигнал в мозг, и организм реагирует соответствующим образом.

Наиболее распространенные расстройства здоровья, связанные с путешествиями:

головокружения,

слабость,

прерывистое дыхание,

учащенное сердцебиение,

рвота,

обморок.

Симптомы обычно ослабевают, когда прекращается движение транспортного средства. Между тем у людей с более слабым вестибулярным аппаратом, более остро реагирующих на окружающую среду и движение, симптомы могут продолжаться несколько часов.

Риск существует для каждого

Данные статистики показывают, что практически у каждого третьего человека во время путешествия разными видами транспорта могут проявляться какие-либо из симптомов. Чаще их можно наблюдать у детей в возрасте от 3 до 12 лет, так как стабилизация вестибулярного аппарата начинается при первых активных движениях, а также у женщин, что связано с гормональными изменениями. Вероятность почувствовать во время путешествия какой-либо из симптомов болезни движения также больше среди беременных и пациентов с мигренью. Симптомы могут появляться и у людей, никогда прежде их не испытывавших, так как функционирование вестибулярного аппарата может меняться также в течение жизни, например, обостряется чувствительность организма и органов к резким и непривычным в повседневной жизни движениям.

Как подготовиться к дороге?

Перед путешествием не рекомендуется есть жирную и острую пищу, а также употреблять алкоголь и напитки с содержанием кофеина, так как они являются дополнительными раздражителями, способными вызывать тошноту и рвоту. Кроме того, употребление этих продуктов перед дорогой может вызвать обезвоживание организма.

Надо выбрать подходящую одежду и обувь, чтобы во время путешествия организм не перегрелся или не переохладился, так как выраженные перепады температуры могут способствовать появлению тошноты.

Не следовало бы пользоваться слишком сильными духами, так как это может вызвать дополнительное раздражение.

Людям, которые знают, что у них бывает тошнота во время путешествия каким-либо видом транспорта, рекомендуется, например, прибыть в порт или аэропорт заранее, чтобы адаптироваться к окружающей среде и избежать лишнего волнения. Повышенная тревожность может вызывать тошноту.

Что положить в аптечку для путешествий для уменьшения симптомов?

"У большинства людей, которые уже знают о реакции своего организма во время путешествий, появляется беспокойство и иногда даже страх. Это особенно актуально для маленьких детей, которым после этого никогда больше не хочется отправляться в путь. Важно излишне не волновать ни себя, ни окружающих, так как лишний стресс может только усилить симптомы. С самыми маленькими путешественниками можно обсудить ситуацию и рассказать, что бояться этого не надо и что взрослые всегда будут рядом", — объясняет фармацевт.

Если перед дорогой вы все же испытываете стресс, фармацевт рекомендует пользоваться успокоительными средствами, в состав которых входят валериана, мелисса, пустырник или таволга. Они доступны как в форме таблеток, так и сиропа, а также в виде разных чаев. Сиропы больше подходят детям, так как они сладкие и их легче принимать.

В аптечку для путешествий рекомендуется также положить средства, в составе которых есть имбирь, облегчающий симптомы тошноты. Обычно они доступны в форме таблеток и их рекомендуется принять уже за 12–24 часа до поездки, так как тогда они смогут лучше подействовать. Во время путешествия их надо принимать также через каждые 3–4 часа. В аптеках доступны эфирные масла и чаи, в состав которых входят мята, ментол и лимон, а также сосательные таблетки с эвкалиптом и лимоном, снимающие симптомы тошноты. Стакан воды с лимоном также может помочь уменьшить тошноту.

Как действовать во время поездки?