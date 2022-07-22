Что происходит с нашим организмом в сильную жару и как ему помочь
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Необычно жаркая погода, отсутствие вентиляции, теснота, интенсивные физические нагрузки — все эти факторы могут способствовать повышению температуры тела. Если не принимать меры, это может представлять серьезный риск для нашего здоровья.

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Тепловое истощение происходит, когда организм перегревается, часто во время физической активности в жаркой среде. Если температура тела превышает 40 градусов Цельсия, организм теряет способность к самоохлаждению. В итоге может случиться тепловой удар, который может привести к летальному исходу. Вот что вам нужно знать об опасности повышения температуры тела для нашего здоровья.

Как экстремальная жара влияет на наш организм


Когда тело нагревается, кровеносные сосуды расширяются. Это приводит к снижению кровяного давления и заставляет сердце работать интенсивнее, чтобы гонять кровь по организму.

Это может вызвать легкие, но неприятные симптомы — зудящую сыпь или отекшие ноги.

Организм реагирует на повышение температуры увеличением притока крови к коже, выводя тепло на поверхность тела. При этом выделяется пот, который испаряется и охлаждает тело.
Но потоотделение приводит к потере жидкости и солей, и, что очень важно, в организме изменяется баланс между ними.

Это, в сочетании со снижением кровяного давления, может привести к тепловому истощению. Его симптомы включают:

  • головокружение
  • тошноту
  • обморок
  • спутанность сознания
  • мышечные судороги
  • головные боли
  • обильное потоотделение
  • усталость


Если кровяное давление падает слишком сильно, повышается риск сердечного приступа.

Почему организм так реагирует?


Человеческий организм стремится поддерживать температуру тела не выше 37,5°C, будь то в зимнюю метель или в летнюю жару. Это температура, к которой наш организм приспособился в процессе эволюции. Но когда погода становится все жарче, организму приходится прилагать больше усилий для поддержания оптимальной температуры тела. Он расширяет больше кровеносных сосудов ближе к поверхности кожи, чтобы вывести излишнее тепло наружу, и тело начинает потеть. Когда пот испаряется, это резко увеличивает потерю тепла на поверхности кожи.

Тепловое истощение


Что происходит с нашим организмом в сильную жару и как ему помочь
Foto: AP/Scanpix

Если организм нагревается до 39-40°C, мозг дает команду мышцам замедлиться — наступает ощущение усталости.

При температуре 40-41°C возможно тепловое истощение, а при температуре выше 41°C организм начинает отключаться.

Начинают нарушаться химические процессы, клетки разрушаются, возникает риск отказа многих органов.

В этих условиях тело не может даже вспотеть, потому что приток крови к коже прекращается, и она становится холодной и липкой.

Тепловой удар — который может произойти при любой температуре выше 40°C — требует профессиональной медицинской помощи, и если не оказать ее немедленно, шансы на выживание могут быть невелики.

Лучший метод охлаждения — погрузить человека в ледяную воду или приложить пакеты со льдом к паху и подмышкам, где расположены важные артерии, но все зависит от того, как долго тело находилось в условиях повышенной температуры.

Джордж Хэвенит, профессор физиологии окружающей среды и эргономики из университета Лафборо, говорит, что влажность — количество влаги в воздухе — играет решающую роль в том, сколько пота может выделить наш организм.

Если влажность высокая, наша способность потеть снижается, и мы чувствуем себя плохо. А вот в жарких и сухих условиях пот может помочь.

"Мы можем испарять много влаги с кожи, но при этом мы должны ее вырабатывать, — говорит профессор Хэвенит. — Это означает, что можно быстро достичь очень высокой скорости потоотделения, но количество производимого телом пота ограничено".

Так, человеку, бегущему со скоростью около 15 км в час при температуре до 37°C, придется вырабатывать четыре литра пота в час.

Жара действительно убивает?


Высокая температура может стать причиной смерти. В большинстве случаев это инфаркты и инсульты, вызванные нагрузкой, связанной с попытками поддерживать температуру тела на стабильном уровне.

Когда температура воздуха превышает 25'-26' C, растет и уровень смертности.

Однако, согласно наблюдениям ученых, смертность, как правило, вызвана более высокими температурами весной или в начале лета, а не в "пик лета", причем первые 24 часа тепловой волны значительно опаснее.

Это может быть связано с тем, что с наступлением лета мы начинаем менять свое повседневное поведение и постепенно привыкаем справляться с жарой.

Кто больше подвержен риску


Что происходит с нашим организмом в сильную жару и как ему помочь
Foto: F64

Пожилой возраст или некоторые хронические заболевания (например, болезни сердца) могут привести к тому, что люди будут хуже справляться с нагрузкой, которую оказывает на организм жара.

При диабете организм быстрее теряет воду, а некоторые осложнения этого заболевания могут изменить состояние кровеносных сосудов и способность к потоотделению.

Дети и малоподвижные люди также более уязвимы. Болезни мозга, такие как деменция, могут привести к тому, что люди не будут осознавать жару или не смогут никак себе помочь.

Бездомные, проводящие основную часть времени под открытым небом, а также жители нагревающихся сильнее квартир на верхних этажах, тоже рискуют больше других.

Что делать, если у человека тепловое истощение или тепловой удар

  • Если человека удается охладить в течение получаса, то тепловое истощение обычно не приводит к серьезным последствиям.
  • Перенесите пострадавшего от жары в прохладное место.
  • Положите на спину и слегка приподнимите его ноги.
  • Дайте выпить много воды — спортивные напитки или жидкость для регидратации тоже подойдут.
  • Охладите кожу — обрызгайте прохладной водой или обтирайте губкой и обдувайте веером. Также помогут холодные пакеты в области подмышек или шеи.
  • Однако если человек не приходит в себя в течение 30 минут, за этим обычно следует тепловой удар.
  • Это экстренная медицинская ситуация, и вам нужно немедленно обратиться за профессиональной медицинской помощью.

Как уберечься от жары?

  • Пейте воду и ешьте продукты с высоким содержанием жидкости.
  • Старайтесь находиться в тени, ограничьте движение и физические нагрузки.
  • Носите свободную одежду из пропускающих воздух тканей и головной убор.
  • Используйте вентиляторы, лед и прохладный душ для снижения температуры тела.
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