Чтобы лето было беззаботным: как бесплатно застраховать ребенка и безопасно отдохнуть

С приближением школьных каникул нужно думать не только об детском досуге, но и о безопасности. Потому что летние месяцы — это время, когда стремительно растет количество заявок на возмещения в связи с травмами, полученными детьми, в основном с переломами костей. В летние месяцы прошлого года родителям за такие несчастные случаи с их детьми было выплачено почти 80 000 евро.
Страховая компания Balta с 10 мая предлагает родителям вместе с детьми проверить свои знания о безопасном поведении, пройдя образовательный тест в сотрудничестве с Государственной полицией, Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD) и Детской клинической университетской больницей (BKUS)*.
Согласно статистике, за последние три года возросло количество травм в дорожном движении на дорогах, причем, травмы, полученные при передвижении на электроустройствах, всегда бывают более тяжелые. В 2021 году количество возмещений, выплаченных страховой компанией за травмы, полученные в результате дорожно-транспортных происшествий, увеличилось на 22%. В первые два месяца текущего года также наблюдалась неблагоприятная тенденция: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество травм выросло на 31%. К сожалению, в дорожно-транспортных происшествиях страдают и дети: по данным CSDD, всего в 2020 году зарегистрировано 670 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедов, в том числе 70 самокатов. Из 664 пострадавших 109 были дети в возрасте до 14 лет.
"Наибольшее количество возмещений за дорожно-транспортные происшествия обычно фиксируется в летние месяцы, и в прошлом году среднее страховое возмещение составило около 400 евро, что почти в два раза превышает стандартное возмещение за травмы. В преддверии этого лета мы призываем родителей и педагогов обсудить с детьми различные аспекты безопасности, особенно — ответственное поведение при участии в дорожном движении", — говорит Людмила Щеголева, руководитель по персональным продуктам и подписанию рисков BALTA.
Образовательный тест, разработанный в сотрудничестве с Государственной полицией, CSDD и BKUS, поможет освежить знания как взрослым, так и детям и, возможно, убережет детей от неприятностей, когда родителей нет рядом. В летние месяцы, когда дети часто играют вне дома без присмотра родителей, нужно быть особенно бдительными и самим заботиться о собственной безопасности и здоровье.
Создатели теста призывают к обсуждению безопасного использования электросамокатов и велосипедов, не забывая при этом о правильной подготовке, возрастных ограничениях и использовании шлемов. По данным CSDD, в 2021 году травмы получил 701 водитель велосипеда или самоката, или 5% всех пострадавших в ДТП, и это число имеет тенденцию к увеличению с каждым годом. С 2021 года законом предусмотрено, что участие в дорожном движении на электросамокате допускается только с 14 лет и с правами на управление велосипедом или любой категорией транспортного средства.
"Конечно, ни один родитель не хочет пережить тревожные и опасные ситуации, когда дети падают с велосипедов, попадают в аварии и ломают себе руки и ноги. Но станет спокойнее на душе, если ребенок будет застрахован — страховка не защитит ребенка от риска травмы, но окажет финансовую помощь в ситуациях, когда в результате травмы у родителей возникают дополнительные расходы", — указывает Л. Щеголева, добавляя: каждому, кто пройдет тест, Balta дарит бесплатную страховку от несчастных случаев для детей от 2 до 18 лет на три месяца на общую сумму страхования в размере 1000 евро, которая покрывает риск серьезных травм и переломов.
По данным, собранным после аналогичной акции 2020 года, всего было застраховано 18 000 детей в возрасте до 18 лет, из них примерно 2,5% или около 450 детей получили различные травмы — наиболее распространенными были бытовые и спортивные травмы. Большая часть спортивных травм — четверть — была вызвана ездой на велосипеде. 43% всех травм были переломами. Более половины всех несчастных случаев произошло в июле.
Тест можно пройти здесь.
* Знания по тесту также можно проверить с помощью вопросов из инструкции для молодых родителей "Проверим дом!" кампании "Преврати беспечность в безопасность!". Кампания инициирована Министерством здравоохранения, VSIA "Детская клиническая университетская больница" и Центром профилактики и контроля заболеваний и реализуется в рамках проекта Европейского социального фонда "Комплексные меры укрепления здоровья и профилактики заболеваний".