Чтобы лето было беззаботным: как бесплатно застраховать ребенка и безопасно отдохнуть

С приближением школьных каникул нужно думать не только об детском досуге, но и о безопасности. Потому что летние месяцы — это время, когда стремительно растет количество заявок на возмещения в связи с травмами, полученными детьми, в основном с переломами костей. В летние месяцы прошлого года родителям за такие несчастные случаи с их детьми было выплачено почти 80 000 евро.

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Страховая компания Balta с 10 мая предлагает родителям вместе с детьми проверить свои знания о безопасном поведении, пройдя образовательный тест в сотрудничестве с Государственной полицией, Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD) и Детской клинической университетской больницей (BKUS)*.

Согласно статистике, за последние три года возросло количество травм в дорожном движении на дорогах, причем, травмы, полученные при передвижении на электроустройствах, всегда бывают более тяжелые. В 2021 году количество возмещений, выплаченных страховой компанией за травмы, полученные в результате дорожно-транспортных происшествий, увеличилось на 22%. В первые два месяца текущего года также наблюдалась неблагоприятная тенденция: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество травм выросло на 31%. К сожалению, в дорожно-транспортных происшествиях страдают и дети: по данным CSDD, всего в 2020 году зарегистрировано 670 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедов, в том числе 70 самокатов. Из 664 пострадавших 109 были дети в возрасте до 14 лет.

"Наибольшее количество возмещений за дорожно-транспортные происшествия обычно фиксируется в летние месяцы, и в прошлом году среднее страховое возмещение составило около 400 евро, что почти в два раза превышает стандартное возмещение за травмы. В преддверии этого лета мы призываем родителей и педагогов обсудить с детьми различные аспекты безопасности, особенно — ответственное поведение при участии в дорожном движении", — говорит Людмила Щеголева, руководитель по персональным продуктам и подписанию рисков BALTA.

Образовательный тест, разработанный в сотрудничестве с Государственной полицией, CSDD и BKUS, поможет освежить знания как взрослым, так и детям и, возможно, убережет детей от неприятностей, когда родителей нет рядом. В летние месяцы, когда дети часто играют вне дома без присмотра родителей, нужно быть особенно бдительными и самим заботиться о собственной безопасности и здоровье.

Создатели теста призывают к обсуждению безопасного использования электросамокатов и велосипедов, не забывая при этом о правильной подготовке, возрастных ограничениях и использовании шлемов. По данным CSDD, в 2021 году травмы получил 701 водитель велосипеда или самоката, или 5% всех пострадавших в ДТП, и это число имеет тенденцию к увеличению с каждым годом. С 2021 года законом предусмотрено, что участие в дорожном движении на электросамокате допускается только с 14 лет и с правами на управление велосипедом или любой категорией транспортного средства.