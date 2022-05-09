Чтобы не скрутило живот: пробиотики и травы в помощь

Зимние вирусы и простуды могут не только вызвать у нас упадок сил и слабость, но и повлиять на состояние желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и микрофлору кишечника.
Состояние ЖКТ следует особенно учитывать при приеме антибиотиков. Как позаботиться о здоровье ЖКТ, когда полезны пробиотики и какие травы могут помочь при различных проблемах с пищеварением? Консультирует клинический фармацевт Илзе Приедниеце.
Микрофлора кишечника важна не только для здоровья пищеварительного тракта, но и для иммунитета нашего организма и общего самочувствия, говорит фармацевт. Вот почему важно обращать внимание на то, как себя чувствует ваш живот. Пробиотики могут быть полезны для ЖКТ как в качестве профилактической меры, так и в дополнение к другим средствам лечения расстройств пищеварения (таких как диарея, вздутие живота или запор), вызванных изменениями в микрофлоре кишечника. Следует отметить, что подобные проблемы могут быть вызваны применением антибиотиков, вирусными и бактериальными инфекциями (например, ротавирусом), а также облучением.
Пробиотики способствуют восстановлению нормальной микрофлоры кишечника и рекомендуются не только для здоровья ЖКТ, но и для поддержания иммунитета и здоровья кожи, в том числе во время путешествий, чтобы снизить риск возникновения проблем с пищеварением. Для укрепления иммунной системы предлагаются комплексы молочнокислых бактерий в сочетании с цинком и витаминами группы В (В1, В2, В6) или витамином D.
Что нужно знать о применении пробиотиков
Пробиотики выпускаются в различных формах — в капсулах, жевательных таблетках, порошках, каплях, поэтому каждый может выбрать наиболее подходящий и удобный препарат, объясняет фармацевт. Есть средства для взрослых, младенцев и детей.
Обычно препараты хороших бактерий рекомендуется принимать за полчаса до или во время еды, запивая водой. Перед приемом необходимо ознакомиться с инструкцией по применению конкретного препарата и принимать его соответствующим образом.
Важно помнить, что пробиотики не рекомендуется принимать с горячими напитками или едой и алкоголем.
Лекарственные травы для здоровья ЖКТ
При желудочно-кишечных расстройствах рекомендуются травяные чаи, которые выпускаются из отдельных или нескольких трав, а также настойки, жидкости и таблетки, рассказывает фармацевт.
- Для улучшения пищеварения полезны стебли мяты, полыни, зверобоя, душицы, тысячелистника, золототысячника и плоды тмина, а также корни одуванчика.
- От вздутия живота — плоды тмина, фенхеля, аниса, листья мяты и мелиссы, цветки ромашки и стебли душицы.
- Для улучшения аппетита — стебли полыни, корни одуванчика и цикория, стебли золототысячника, соцветия хмеля.
- Для стимуляции секреции желчи — плоды расторопши, корни одуванчика, желтые цветы кошачьей мяты, стебли полыни.
- Чувство тяжести в желудке помогут уменьшить лекарственные травы, способствующие пищеварению: корни одуванчика, плоды тмина, мята.
- При запорах рекомендуется кора крушины, листья сенны.
- При поносе — плоды черники, корневища лапчатки прямостоящей.
Интересно, что некоторые лекарственные растения используются также в качестве пряновкусовых, например, мята, анис, шалфей, душица, цикорий, базилик, укроп, майоран, фенхель, тмин, кориандр, тимьян и другие. Пряновкусовые растения и пряности не только улучшают вкус, запах и внешний вид пищи, но и полезны для здоровья пищеварительной системы, напоминает фармацевт.