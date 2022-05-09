Чтобы не скрутило живот: пробиотики и травы в помощь

Зимние вирусы и простуды могут не только вызвать у нас упадок сил и слабость, но и повлиять на состояние желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и микрофлору кишечника.

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Состояние ЖКТ следует особенно учитывать при приеме антибиотиков. Как позаботиться о здоровье ЖКТ, когда полезны пробиотики и какие травы могут помочь при различных проблемах с пищеварением? Консультирует клинический фармацевт Илзе Приедниеце.

Микрофлора кишечника важна не только для здоровья пищеварительного тракта, но и для иммунитета нашего организма и общего самочувствия, говорит фармацевт. Вот почему важно обращать внимание на то, как себя чувствует ваш живот. Пробиотики могут быть полезны для ЖКТ как в качестве профилактической меры, так и в дополнение к другим средствам лечения расстройств пищеварения (таких как диарея, вздутие живота или запор), вызванных изменениями в микрофлоре кишечника. Следует отметить, что подобные проблемы могут быть вызваны применением антибиотиков, вирусными и бактериальными инфекциями (например, ротавирусом), а также облучением.

Пробиотики способствуют восстановлению нормальной микрофлоры кишечника и рекомендуются не только для здоровья ЖКТ, но и для поддержания иммунитета и здоровья кожи, в том числе во время путешествий, чтобы снизить риск возникновения проблем с пищеварением. Для укрепления иммунной системы предлагаются комплексы молочнокислых бактерий в сочетании с цинком и витаминами группы В (В1, В2, В6) или витамином D.

Что нужно знать о применении пробиотиков



Пробиотики выпускаются в различных формах — в капсулах, жевательных таблетках, порошках, каплях, поэтому каждый может выбрать наиболее подходящий и удобный препарат, объясняет фармацевт. Есть средства для взрослых, младенцев и детей.

Обычно препараты хороших бактерий рекомендуется принимать за полчаса до или во время еды, запивая водой. Перед приемом необходимо ознакомиться с инструкцией по применению конкретного препарата и принимать его соответствующим образом.

Важно помнить, что пробиотики не рекомендуется принимать с горячими напитками или едой и алкоголем.