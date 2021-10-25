День тяжелый: почему понедельники такие трудные и опасные для здоровья

Утро понедельника — очень опасное время. Более 70 процентов сердечных приступов в случаются именно в понедельник с 8 до 11 часов утра. Может быть поэтому так трудно вставать в этот день и включаться в трудовой ритм?

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Как снизить напряжение в первый рабочий день недели, чтобы не погрузиться в тотальный затяжной стресс, рассказывает литовский психолог и бизнес-консультант портала Psichika Августин Ротомскис.

Утро понедельника — самое напряженное время: нас ждут и незавершенные дела, и новая работа. Для многих это настолько психологически тяжело, что нагрузка кажется невыносимой. Это вызывает частые и интенсивные стрессы. А организму, ослабленному постоянным и продолжительным стрессом, нужно совсем немного времени, чтобы начать разрушаться.

Стресс — вызов современному человеку



Ни война, ни чума, ни голод, а именно стресс вызывает серьезные болезни: язвы желудка, инсульты, сердечно-сосудистые заболевания и т. д. Это укорачивает жизнь и приводит к ухудшению ее качества. Самым важным условием счастья и успеха в современном мире является способность справляться с повседневными стрессами.

Душевное спокойствие должно быть главной целью наших усилий. Способность достигать и поддерживать душевный покой — показатель личностной зрелости человека.

В состоянии стресса нам не хватает энергии и мы не можем получать удовольствие от других важных вещей в жизни (карьерные достижения, отношения с близкими и т.д.).

Когда важнейшая цель жизни — душевный покой и ей соответствуют все остальные жизненные цели, человек счастлив и достигает успехов. Когда стрессов слишком много, человек испытывает напряжение, тревогу и, в конечном итоге, истощение или даже выгорание. Многие из нас переживают каждый день и таким образом ослабляют свой организм. После продолжительного беспокойства человек становится уязвимым для болезней. Если вы хотите начать жить счастливо и здорово, вам нужно избавиться от беспокойства.

Постоянная тревога — вор хорошей жизни

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Начинать день со стресса и тревоги — значит брать на себя ответственность за свои эмоциональные реакции. Надо быть честным: человек вызывает у себя много отрицательных эмоций. Мы должны научиться понимать свой внутренний мир и брать на себя ответственность за все, что с нами происходит.

Доктор Ханс Селье, один из главных исследователей стресса в двадцатом веке, подчеркивал, что внешние раздражители сами по себе не являются стрессом. Все определяется реакцией человека на ситуацию, явление, событие. А реакции можно выбирать. Например, люди, которые застряли в автомобильной пробке, могут реагировать на это по-разному. Один будет нетерпеливым и злым, а другой — спокойным и расслабленным.

Таким образом, стресс вызывается реакцией на ситуацию, а не самой ситуацией. Поэтому лучший способ уменьшить беспокойство — это выявить настоящие проблемы и постараться найти для них решение. Когда я прошу назвать то, что беспокоит людей, только небольшая часть из них называет разумные вещи, которые можно изменить. Чаще же всего люди беспокоятся о событиях, которые никогда не происходили, о неприятных событиях прошлого, мелких незначительных заботах.

Обычно человек фокусируется на явлениях, которые невозможно изменить, а не на признании реальных и решаемых проблем. Отвлекаясь от ненужных источников тревоги, можно прояснить реальные проблемы. Понимание того, что нужно изменить, целенаправленные действия для решения проблемы, помогут снизить уровень тревоги.

Беспокойство может быть вызвано множеством психологических причин. Вот некоторые из самых распространенных:

