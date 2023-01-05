Деньги на ветер? Коллаген, рыбий жир и детокс: мифы и правда о БАДах

Кажется, в развитых странах все уже знают, что такое пищевые добавки. Дети привыкли к витаминам в форме животных, пенсионеры внимательно изучают очередной буклет, чтобы купить что-нибудь “для сердца, костей и давления”. Аптечки тридцатилетних выглядят так, будто людей поразила какая-то серьезная и тяжелая болезнь.

Если вам обещают очищение организма, нужно задать два конкретных вопроса: от чего будет очищаться мой организм (названия веществ, причины их опасности) и каким образом будет происходить очищение (как детокс-продукт связывается с токсинами и выводит их)? Нет ответа — нет эффективности.

Печень, почки, легкие, кожа, кишечник — это все, что нужно для естественного детокса. Печень поможет вывести промежуточные продукты метаболизма лекарств и справится с ядовитыми веществами. Единственный детокс, который я могу порекомендовать каждому, это цифровой детокс — выключите компьютер и оторвитесь от телефона.