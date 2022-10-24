Депрессия и контрацепция. Как врачи могут помочь женщине?

Депрессия у женщины в репродуктивном возрасте может не только существенно повлиять на качество жизни, но и усилить риск нежелательной беременности со всеми вытекающими последствиями, например с послеродовой депрессией. Поэтому особенно важно подобрать метод контрацепции, который защитит от нежелательной беременности и не приведет к нежелательному взаимодействию с лекарствами от депрессии, учитывая в этом процессе как физические и ментальные, так и социальные аспекты.

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"Я не разворачивала исследование, но субъективно делаю вывод, что женщин с депрессией сейчас в моей гинекологической практике больше, чем пять-десять лет назад. Это опасная тенденция, поскольку, как свидетельствуют исследования, эти женщины больше подвержены нежелательной беременности, риску аборта, а также сексуальному насилию", — говорит гинеколог Карлина Элксне.

Врач подчеркивает, что женщинам с депрессией рекомендуется отдавать предпочтение не гормональным таблеткам, которые нужно принимать ежедневно в одно время, а значит — нельзя забывать выпить, а какому-то долгосрочному методу с высоким индексом эффективности. "В качестве долгосрочной контрацепции стоит выбрать такой метод, который требует меньшего участия, например спираль, гормональный имплант или, если пациентка уверена, что больше потомства не хочет, можно выбрать хирургическую контрацепцию одному из пары".

Иногда подойдут именно таблетки



Перед выписыванием метода контрацепции гинеколог всегда расспрашивает женщину о состоянии ее здоровья и медикаментах, если она ежедневно их принимает. "Вопрос, принимаете ли вы регулярно какие-то препараты, перед тем как рекомендовать метод контрацепции, женщине нужно задавать всегда. Также имеет значение и возраст женщины, например, в 35 лет женщина еще находится в репродуктивном возрасте, однако существует большая вероятность, что у нее уже есть какое-то сопутствующее заболевание, которое нужно учитывать, например гипертензия", — поясняет врач.

Однако бывают ситуации, когда именно гормоносодержащая оральная контрацепция помогает в конкретной ситуации. "Пациенткам, у которых нет депрессии, однако есть выраженные перепады настроения в связи с менструальным циклом, гормональная контрацепция рекомендуется как метод терапии. При депрессивной симптоматике в связи с предменструальным синдромом гормональные средства контрацепции могут значительно улучшить ситуацию. В таком случае использование комбинированных средств контрацепции, содержащих и эстроген, и прогестерон, — существенный плюс", — говорит Карлина Элксне.

Поддержка фармацевта



Полезно помнить, что при покупке в аптеке выписанных врачом препаратов, как предназначенных для лечения депрессии, так и гормональной контрацепции, может помочь фармацевт. "Фармацевт — это тот специалист, который объяснит механизм действия каждого препарата, расскажет о возможных побочных эффектах и взаимодействии, а также составит график приема лекарств и даст совет, как не забыть принять лекарство и что может произойти, если, например, таблетка гормональной контрацепции останется не выпитой", — говорит фармацевт Эрика Петерсоне.



Способствует ли гормональная контрацепция депрессии?



Гинеколог говорит, что информация противоречива: "Исследования, проведенные несколько лет назад, показали, что комбинированная гормональная контрацепция, содержащая прогестерон, усиливает депрессивные расстройства или, если таковых нет, употребление гормональной контрацепции создает риск их возникновения. Однако данные, полученные в ходе новейших исследований и крупнейших метаанализов, свидетельствуют о том, что в популяции взрослых женщин употребление оральной гормональной контрацепции не повышает вероятность наступления депрессии, причем даже при незначительном росте риска нежелательная беременность и возможная послеродовая депрессия являются гораздо более серьезными ухудшающими положение женщины факторами, чем употребление гормональной контрацепции. Таким образом, даже при незначительном риске польза от приема надежной гормональной контрацепции значительно выше".



Применяемые медикаменты и гормональная контрацепция



Медикаменты, применяемые для лечения депрессии, бывают разные, поэтому гинеколог должен тщательно оценить взаимодействие каждого конкретного медикамента со средством гормональной контрацепции. "Хотя большинство активных веществ лекарств не вызывают нежелательного взаимодействия с препаратами гормональной контрацепции, есть отдельные медикаменты, которые все же не стоит принимать одновременно, допуская возможность такого взаимодействия. Думаю, гинекологу проще заменить женщине контрацептивное средство, чем врачу-психиатру подобрать наиболее подходящую терапию для лечения депрессии. Я разговариваю с коллегами-психиатрами и информирована о том, как трудно иногда психиатру приходится подбирать для конкретной женщины эффективную терапию. Пусть женщина употребляет то, что ей действительно помогает лечить депрессию! Задача гинеколога — подобрать метод контрацепции, который в данной ситуации подойдет и не приведет к нежелательному взаимодействию с лекарствами.