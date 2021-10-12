Детей с психическими расстройствами все больше, а помощь доступна не всегда и не везде

Норберт, отец ребенка с расстройством аутического спектра (РАС), посетовал на нехватку доступной информации: "Мы с другими родителями словно по кирпичикам складывали общую картинку — куда пойти, к кому обратиться, где найти лучшее решение". Он считает, что благотворительные фонды делают огромный вклад, но средства на лечение на детей с особыми потребностями должны поступать и из госбюджета.

Кроме того, Норберт подчеркивает, что иногда родителям не хватает смелости: "Мы не должны прятаться и не говорить об этом… особенно это относится к регионам — Курземе, Земгале, Латгале, где услуги менее доступны. Мы не должны прятать детей от общества… Наша родительская обязанность — говорить об этой проблеме".

Мнение Норберта поддерживает и руководитель Латвийского общества аутизма Лига Берзиня. Она считает, что обществу не хватает принятия детей с их трудностями, не стигматизируя человека. Это непринятие уменьшается, но, как подметила Берзиня, "до сих пор мы чувствуем тревогу, когда слышим фразу "твой ребенок не такой". Мы изолируемся". Женщина объясняет это тем, что общество в Латвии нацелено на удачи и достижения, но в моменты неудач мы чувствуем себя ненужными.

Деньги, врачи, управление

Основные болевые точки в детской психиатрии в Латвии назвал детский психиатр и глава детской клиники психиатрии Никита Безбородов - это нехватка финансирования и недоступность услуг. "Работа с психическими проблемами детей в Латвии основана на стационарах. Хорошая новость в том, что их количество уменьшается", - говорит он.

До сих пор остается нерешенной проблема неравенства между столицей и регионами. В Латвии все еще много мест, где практически невозможно получить доступ к профессиональной помощи, поэтому необходимо развивать амбулаторные услуги.

Также в стране не хватает детских психиатров, но после реформы 2018 года к 2023 году на рынок труда выйдут специалисты, которые изучали детскую психиатрию. Предположительно, это будет 19 новых врачей. Безбородов подчеркнул, что не хватает и медсестер.

Кроме того, отметил Никита Безбородов, в работе с детьми с более тяжелыми расстройствами наблюдается недостаток управления и координации - родители вынуждены стать кураторами своего ребенка и очень многое зависит от их способностей и возможностей организовать и координировать услуги и помощь.

Психиатр и руководитель Ресурсного центра для подростков Анете Масальска подчеркнула важность социальных услуг, когда общество, а не больница обеспечивает поддержку и уход людям с проблемами психического здоровья. Эти услуги ориентированы не только на работу с человеком, у которого есть проблемы, но и с его окружением — средой и близкими людьми.

Важно также улучшение сотрудничества между секторами, так как вопрос психического здоровья — многопрофильный, он охватывает не только область здравоохранения, но и сектор социального обеспечения и образования.

Движение вперед

Созданный в 2018 году Ресурсный центр для подростков — первая удачная межсекторная инициатива. Филиалы центра открылись в Лиепае, Вентспилсе, Валмиере и Даугавпилсе. Ежемесячно туда обращаются не только подростки, но и их родители. Число клиентов Ресурсного центра в сентябре 2021 года достигло 475 человек.

В 2019 году Ресурсный центр для подростков в сотрудничестве с Министерством здравоохранения разработал программу предотвращения депрессии и суицидального риска.

В планах на 2022-2023 год — создание филиала в Земгале. Также планируется развитие новых программ, обустройство комнаты технологий и более широкое применение диалектической поведенческой терапии (ДПТ).

Для подростков и их семей, сталкивающихся с проблемами психического здоровья, доступна новая услуга — консультации клинического и медицинского психолога. Но молодым людям приходится ждать в очереди на очный прием. Время ожидания может достигать нескольких месяцев, поэтому в качестве немедленной психологической поддержки стала доступна удаленная профессиональная консультация.

В 2018 году государство стало оплачивать реабилитацию детям с психическими проблемами. С 2021 года появился компенсируемый государством медикамент для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

В 2020 году удалось разработать клинические алгоритмы в области психического здоровья детей в пяти направлениях. Сейчас ведется разработка и внедрение новых услуг для детей с РАС.