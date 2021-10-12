Детей с психическими расстройствами все больше, а помощь доступна не всегда и не везде

Психическое расстройство - не всегда болезнь, но может ею стать, если вовремя не начать полноценную соответствующую терапию. И с этим в Латвии, как говорят родители таких детей, огромные проблемы. Мамы и папы сами по крупицам собирают информацию и жалуются на то, что простую короткую консультацию со специалистом, которая необходима здесь и сейчас, приходится ждать неделями.
Какова динамика заболеваний, как организовать лечение, которое станет приносить результаты, и какие услуги доступны, врачи и родители обсуждали на прошедшей в конце прошлой недели международной конференции, организованной Фондом Детской клинической больницы.
Пугающие факты
По данным ВОЗ на 2020 год, на долю нарушений психического здоровья приходится 16% глобального бремени болезней и травматизма среди детей и подростков в возрасте 10–19 лет. При этом половина всех нарушений психического здоровья возникают до наступления 14-летнего возраста, однако такие случаи в большинстве не выявляются и остаются без лечения. Как отмечают в ВОЗ, игнорирование расстройств в подростковый период чревато последствиями, которые продолжаются во взрослом возрасте, негативно влияя как на физическое, так и на психическое здоровье и ограничивая возможности для полноценной взрослой жизни.
Одной из ведущих причин заболеваемости и инвалидности среди подростков во всем мире является депрессия. От 10 до 20% детей и подростков во всем мире страдают психическими и поведенческими расстройствами, депрессией, тревожностью. А четвертая по значимости причина смерти среди 15-19-летних - самоубийства.
Как отмечают специалисты, данной проблеме в Латвии уделяется мало внимания, - об этом говорит отсутствие регулярной статистики о психическом здоровье детей и подростков.
Говорят родители
Истории разных людей подтверждают, что проблемы психического характера у ребенка могут случиться в любой семье. В то же время родители подметили достаточно схожие проблемы: недоступность необходимых специалистов, отсутствие непрерывности и единства в процессе терапии и работе с детьми.
Илзе, мама ребенка с депрессией: "Не хватило "надежного плеча". Иногда не хватает специалиста, который бы объяснил, что будет дальше, о чем говорят результаты тестов, к кому и куда еще обратиться". По ее словам, в процессе лечения очень не хватало простых телефонных консультаций - не дольше пяти минут, чтобы получить совет. Сложно и бесполезно казалось неделями ждать консультацию продолжительностью 20 минут.
Норберт, отец ребенка с расстройством аутического спектра (РАС), посетовал на нехватку доступной информации: "Мы с другими родителями словно по кирпичикам складывали общую картинку — куда пойти, к кому обратиться, где найти лучшее решение". Он считает, что благотворительные фонды делают огромный вклад, но средства на лечение на детей с особыми потребностями должны поступать и из госбюджета.
Кроме того, Норберт подчеркивает, что иногда родителям не хватает смелости: "Мы не должны прятаться и не говорить об этом… особенно это относится к регионам — Курземе, Земгале, Латгале, где услуги менее доступны. Мы не должны прятать детей от общества… Наша родительская обязанность — говорить об этой проблеме".
Мнение Норберта поддерживает и руководитель Латвийского общества аутизма Лига Берзиня. Она считает, что обществу не хватает принятия детей с их трудностями, не стигматизируя человека. Это непринятие уменьшается, но, как подметила Берзиня, "до сих пор мы чувствуем тревогу, когда слышим фразу "твой ребенок не такой". Мы изолируемся". Женщина объясняет это тем, что общество в Латвии нацелено на удачи и достижения, но в моменты неудач мы чувствуем себя ненужными.
Деньги, врачи, управление
Основные болевые точки в детской психиатрии в Латвии назвал детский психиатр и глава детской клиники психиатрии Никита Безбородов - это нехватка финансирования и недоступность услуг. "Работа с психическими проблемами детей в Латвии основана на стационарах. Хорошая новость в том, что их количество уменьшается", - говорит он.
До сих пор остается нерешенной проблема неравенства между столицей и регионами. В Латвии все еще много мест, где практически невозможно получить доступ к профессиональной помощи, поэтому необходимо развивать амбулаторные услуги.
Также в стране не хватает детских психиатров, но после реформы 2018 года к 2023 году на рынок труда выйдут специалисты, которые изучали детскую психиатрию. Предположительно, это будет 19 новых врачей. Безбородов подчеркнул, что не хватает и медсестер.
Кроме того, отметил Никита Безбородов, в работе с детьми с более тяжелыми расстройствами наблюдается недостаток управления и координации - родители вынуждены стать кураторами своего ребенка и очень многое зависит от их способностей и возможностей организовать и координировать услуги и помощь.
Психиатр и руководитель Ресурсного центра для подростков Анете Масальска подчеркнула важность социальных услуг, когда общество, а не больница обеспечивает поддержку и уход людям с проблемами психического здоровья. Эти услуги ориентированы не только на работу с человеком, у которого есть проблемы, но и с его окружением — средой и близкими людьми.
Важно также улучшение сотрудничества между секторами, так как вопрос психического здоровья — многопрофильный, он охватывает не только область здравоохранения, но и сектор социального обеспечения и образования.
Движение вперед
Созданный в 2018 году Ресурсный центр для подростков — первая удачная межсекторная инициатива. Филиалы центра открылись в Лиепае, Вентспилсе, Валмиере и Даугавпилсе. Ежемесячно туда обращаются не только подростки, но и их родители. Число клиентов Ресурсного центра в сентябре 2021 года достигло 475 человек.
В 2019 году Ресурсный центр для подростков в сотрудничестве с Министерством здравоохранения разработал программу предотвращения депрессии и суицидального риска.
В планах на 2022-2023 год — создание филиала в Земгале. Также планируется развитие новых программ, обустройство комнаты технологий и более широкое применение диалектической поведенческой терапии (ДПТ).
Для подростков и их семей, сталкивающихся с проблемами психического здоровья, доступна новая услуга — консультации клинического и медицинского психолога. Но молодым людям приходится ждать в очереди на очный прием. Время ожидания может достигать нескольких месяцев, поэтому в качестве немедленной психологической поддержки стала доступна удаленная профессиональная консультация.
В 2018 году государство стало оплачивать реабилитацию детям с психическими проблемами. С 2021 года появился компенсируемый государством медикамент для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.
В 2020 году удалось разработать клинические алгоритмы в области психического здоровья детей в пяти направлениях. Сейчас ведется разработка и внедрение новых услуг для детей с РАС.